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РИА Новости

Эксперт назвал самые опасные ледники Кавказа

03:03 01.10.2019
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© Минприроды РФ. М.ГазаевКабардино-Балкарский высокогорный государственный заповедник
Кабардино-Балкарский высокогорный государственный заповедник
© Минприроды РФ. М.Газаев
Кабардино-Балкарский высокогорный государственный заповедник. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глобальное повышение температуры и таяние ледников потенциально угрожают Чегетской поляне, долине Адырсу и леднику Колка на Кавказе, сообщил РИА Новости гляциолог, член Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК) Станислав Кутузов.
Недавно МГИЭК опубликовала доклад, который касается состояния океанов и криосферы. В докладе прогнозируется развитие событий по двум сценариям. Согласно первому сценарию человечество начнет интенсивно сокращать парниковые газы и удержит темпы глобального роста температуры в пределах 1,5-2 градусов. По второму сценарию выбросы парниковых газов останутся на прежнем уровне, и температура вырастет более чем на 4 градуса. Второй сценарий предполагает сокращение площади горных ледников к 2100 году на 80%.
"Если говорить о местах, где существует потенциальная опасность и активных действий не предпринимается, то на Кавказе - это Чегетская поляна, где сходы лавин из-за таяния ледника изменяют рельеф лавиносбора, потенциально талые воды могут повлиять на устойчивость ледника... Опасны также гляциальные сели (наиболее мощные сели высокогорий - ред.) в долине Адырсу. Здесь необходима новая оценка селевой опасности и прогноз на будущее, так как из-за таяния ледников и деградации мерзлоты ситуация будет меняться", - заявил Кутузов.
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Он отметил ледник Колка, где погибла съемочная группа Сергея Бодрова. "Напрямую эта катастрофа не связана с изменением климата, но это особый ледник, и опасность повторения подобной катастрофы сохраняется. В настоящее время мониторинг проводится двумя научными группами и, к сожалению, без взаимодействия с органами власти", - сказал ученый.
Эксперт отметил, что небольшие ледники западного Кавказа к 2050 году исчезнут, а крупные существенно уменьшатся.
"Есть и другие эффекты при таянии ледников. Например, возникают новые приледниковые озера, которые представляют собой опасность для людей. В подобных случаях важно принимать меры адаптации, которые могут снизить риски возникновения опасных природных явлений", - пояснил Кутузов.
Он добавил, что в перуанских Андах такие озера регулируются, выполняются инженерные работы, осуществляется мониторинг и разрабатываются системы раннего предупреждения.
"У нас эта работа практически не ведется, мы скорее реагируем на случившуюся катастрофу. На Кавказе 1,3 тысячи квадратных километров льда, то есть примерно в два раза меньше, чем Альпах или в Андах. Изменение климата увеличивает риски схода лавин, селей и потери источников питьевой воды, разрушения инфраструктуры и жилищ", - сказал Кутузов.
Эксперт заявил, что таяние ледников и мерзлоты приводит к активизации склоновых процессов: там, где раньше было безопасно, возникают оползни и сели, гораздо больше материала поступает в реки, увеличивается эрозия. "Меры адаптации подразумевают долгосрочное планирование, но они способны предотвратить природные катастрофы", - отметил гляциолог.
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