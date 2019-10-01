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РИА Новости

Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком

02:38 01.10.2019 (обновлено: 11:44 01.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 окт — РИА Новости. Воспитанница интерната для умственно отсталых детей на севере Сахалина скончалась от ожогов, полученных в ванне с кипятком, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.

"Судебно-медицинский эксперт предварительной причиной смерти 15-летней девочки назвал ожоговый шок, который стал следствием ожоговой болезни на фоне термического ожога кожного покрова второй степени", — рассказала собеседница.

По ее словам, санитарка детского дома-интерната в Тымовском районе решила помыть девочку, положила ее в ванну, включила теплую воду и ушла за пеленкой. Когда санитарка вернулась, из крана шла горячая вода, а у девочки были ожоги. Сотрудница вызвала скорую помощь, медики отвезли подростка в больницу, но врачи не смогли ей помочь.
В отношении санитарки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Учитывая, что ребенок скончался в медицинском учреждении, будет также дана оценка действиям врачей, которые оказывали несовершеннолетней первую медицинскую помощь.
Следователи изъяли всю необходимую медицинскую документацию и устанавливают обстоятельства случившегося.
Наручники на судебном заседании. Архивное фото
23 января 2018, 12:42РИА Новости
Житель Кузбасса угрожал сварить бывшую жену в кипятке
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СахалинПроисшествия
Популярные комментарии
в таких учереждениях должны стоять терморегуляторы. чтоб с крана с горячей водой вода выше 38 не бежала.
1 октября, 02:54
пппавел попов
5400103
Так же надо поступить и с санитаркой.А то тюрьма для неё,это слишком мягкое наказание....
1 октября, 08:51
Русский мужик Рязанский
3100018
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