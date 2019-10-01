Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 окт — РИА Новости. Воспитанница интерната для умственно отсталых детей на севере Сахалина скончалась от ожогов, полученных в ванне с кипятком, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.

По ее словам, санитарка детского дома-интерната в Тымовском районе решила помыть девочку, положила ее в ванну, включила теплую воду и ушла за пеленкой. Когда санитарка вернулась, из крана шла горячая вода, а у девочки были ожоги. Сотрудница вызвала скорую помощь, медики отвезли подростка в больницу, но врачи не смогли ей помочь.