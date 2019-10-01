Рост зарплат и ограничения на выдачу кредитов: что изменится с 1 октября

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В России с 1 октября вырастут зарплаты бюджетников, упростят оформление ДТП и ограничат выдачу кредитов из-за долговой нагрузки. Об октябрьских нововведениях – в обзоре РИА Новости.

Индексация зарплат бюджетников

Зарплаты двух миллионов работников бюджетной сферы вырастут с 1 октября на 4,3%, соответствующее распоряжение было подписано премьером РФ Дмитрием Медведевым в марте. В таком же размере повысятся оклады судей и военнослужащих.

Индексация затрагивает работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных госорганов и гражданского персонала воинских частей.

В федеральном бюджете на повышение зарплат заложены 9,1 миллиарда рублей.

Индексация пенсий

С 1 октября на 6,3% будут увеличены выплаты военным пенсионерам. Соответствующий законопроект Госдума приняла еще осенью прошлого года. Военные пенсии рассчитываются в зависимости от звания, должности и срока службы. Из федерального бюджета на индексацию выплат для бывших военнослужащих и силовиков выделят 3,7 миллиарда рублей. В общей сложности она затронет около 2,6 миллиона россиян.

Прибавку получат вышедшие на пенсию сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН и Росгвардии. После индексации средний размер военных пенсий составит 26,2 тысячи рублей. Минимальные выплаты экс-сотрудникам МВД повысятся до 17 тысяч рублей. Минимальная пенсия сотрудников ФСБ вырастет до 30 тысяч рублей.

Упрощенное оформление ДТП

С 1 октября россияне смогут оформить ДТП без участия сотрудников полиции, даже если между ними есть разногласия по тому, кто стал виновником. Чтобы воспользоваться европротоколом на месте аварии, у обоих водителей должны быть полисы ОСАГО, а вред должен быть причинен только двум автомобилям.

Водителям нужно оформить европротокол, а также зафиксировать аварию с помощью специального приложения, соответствующего требованиям союза автостраховщиков и позволяющего сделать фотографии транспортных средств, либо с помощью устройства ГЛОНАСС, где будут учтены координаты ДТП.

Ограничения на выдачу кредитов

Российские банки и микрофинансовые организации (МФО) с 1 октября при выдаче заемных средств будут обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) физлиц.

Банки и МФО будут рассчитывать ПДН по кредитам от 10 тысяч рублей как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.

Ранее Банк России не раз заявлял, что фиксирует рост долговой нагрузки россиян. Так, в сентябре регулятор сообщил, что кредитная нагрузка населения превысила пик 2013-2014 годов в 75% российских регионах.

Запрет микрокредитование под залог жилья

Кроме того, с 1 октября вступает в силу закон, запрещающий частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.

Отныне частным МФО запрещено выдавать займы под залог жилого помещения заемщика или иного физлица-залогодателя. Аналогично частным МФО запрещается выдавать займы под залог доли в праве на общее имущество, а также под залог права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве. Вводимые законом запреты не будут распространяться на МФО, учредителями, акционерами или участниками которых являются РФ, ее регионы или муниципалитеты.

Запрет на хостелы в жилых помещениях

С 1 октября запрещено использовать жилое помещение в многоквартирном доме для предоставления гостиничных услуг. Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным в апреле этого года.

Документ запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения. Предусматривается, что оказывать гостиничные услуги можно лишь после перевода жилого помещения в нежилое, и оснащения его системами звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами и другим.

Использование открытого огня на балконах и лоджиях

Вступают с октября в силу и изменения в правилах противопожарной безопасности. Запрещено использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в номерах гостиниц и комнатах общежитий. Это значит, что на балконе нельзя, например, зажигать свечи или жарить шашлыки.

Если в результате нарушений возник пожар, то виновного оштрафуют на сумму до пяти тысяч рублей.

Электронные визы

С 1 октября вводится режим электронной визы для посещения Петербурга и Ленинградской области гражданами 53 государств.