Рост зарплат и ограничения на выдачу кредитов: что изменится с 1 октября

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В России с 1 октября вырастут зарплаты бюджетников, упростят оформление ДТП и ограничат выдачу кредитов из-за долговой нагрузки. Об октябрьских нововведениях – в обзоре РИА Новости.
Индексация зарплат бюджетников
Зарплаты двух миллионов работников бюджетной сферы вырастут с 1 октября на 4,3%, соответствующее распоряжение было подписано премьером РФ Дмитрием Медведевым в марте. В таком же размере повысятся оклады судей и военнослужащих.
Индексация затрагивает работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных госорганов и гражданского персонала воинских частей.
В федеральном бюджете на повышение зарплат заложены 9,1 миллиарда рублей.
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Индексация пенсий
С 1 октября на 6,3% будут увеличены выплаты военным пенсионерам. Соответствующий законопроект Госдума приняла еще осенью прошлого года. Военные пенсии рассчитываются в зависимости от звания, должности и срока службы. Из федерального бюджета на индексацию выплат для бывших военнослужащих и силовиков выделят 3,7 миллиарда рублей. В общей сложности она затронет около 2,6 миллиона россиян.
Прибавку получат вышедшие на пенсию сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН и Росгвардии. После индексации средний размер военных пенсий составит 26,2 тысячи рублей. Минимальные выплаты экс-сотрудникам МВД повысятся до 17 тысяч рублей. Минимальная пенсия сотрудников ФСБ вырастет до 30 тысяч рублей.
Упрощенное оформление ДТП
С 1 октября россияне смогут оформить ДТП без участия сотрудников полиции, даже если между ними есть разногласия по тому, кто стал виновником. Чтобы воспользоваться европротоколом на месте аварии, у обоих водителей должны быть полисы ОСАГО, а вред должен быть причинен только двум автомобилям.
Водителям нужно оформить европротокол, а также зафиксировать аварию с помощью специального приложения, соответствующего требованиям союза автостраховщиков и позволяющего сделать фотографии транспортных средств, либо с помощью устройства ГЛОНАСС, где будут учтены координаты ДТП.
Ограничения на выдачу кредитов
Российские банки и микрофинансовые организации (МФО) с 1 октября при выдаче заемных средств будут обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) физлиц.
Банки и МФО будут рассчитывать ПДН по кредитам от 10 тысяч рублей как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
Ранее Банк России не раз заявлял, что фиксирует рост долговой нагрузки россиян. Так, в сентябре регулятор сообщил, что кредитная нагрузка населения превысила пик 2013-2014 годов в 75% российских регионах.
Запрет микрокредитование под залог жилья
Кроме того, с 1 октября вступает в силу закон, запрещающий частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.
Отныне частным МФО запрещено выдавать займы под залог жилого помещения заемщика или иного физлица-залогодателя. Аналогично частным МФО запрещается выдавать займы под залог доли в праве на общее имущество, а также под залог права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве. Вводимые законом запреты не будут распространяться на МФО, учредителями, акционерами или участниками которых являются РФ, ее регионы или муниципалитеты.
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Запрет на хостелы в жилых помещениях
С 1 октября запрещено использовать жилое помещение в многоквартирном доме для предоставления гостиничных услуг. Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным в апреле этого года.
Документ запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения. Предусматривается, что оказывать гостиничные услуги можно лишь после перевода жилого помещения в нежилое, и оснащения его системами звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами и другим.
Использование открытого огня на балконах и лоджиях
Вступают с октября в силу и изменения в правилах противопожарной безопасности. Запрещено использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в номерах гостиниц и комнатах общежитий. Это значит, что на балконе нельзя, например, зажигать свечи или жарить шашлыки.
Если в результате нарушений возник пожар, то виновного оштрафуют на сумму до пяти тысяч рублей.
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Электронные визы
С 1 октября вводится режим электронной визы для посещения Петербурга и Ленинградской области гражданами 53 государств.
Электронная виза будет выдаваться иностранному гражданину на основании решения МИД России по заявлению, которое он заполнит на сайте министерства не позднее, чем за четыре дня до даты въезда в страну. Срок такой визы - до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не более восьми суток. Консульский сбор за выдачу электронных виз взиматься не будет.