В центре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением врачей

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. С приходом нового руководства в онкоцентр Блохина никому из сотрудников не было предложено уволиться, более того центру нужны дополнительные медработники, заявил директор центра Иван Стилиди.

Ранее в понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство.