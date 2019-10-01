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РИА Новости

В центре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением врачей

02:07 01.10.2019 (обновлено: 12:15 01.10.2019)
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© Фото : ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Минздрава РоссииОперация в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина
Операция в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина
© Фото : ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Минздрава России
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. С приходом нового руководства в онкоцентр Блохина никому из сотрудников не было предложено уволиться, более того центру нужны дополнительные медработники, заявил директор центра Иван Стилиди.
Ранее в понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство.
По словам Стилиди, новая администрация не только не предлагала сотрудникам писать заявления об увольнении, но и в связи с переездом в новое здание нуждается в дополнительном персонале, включая врачей и медсестер.
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Ситуация вокруг онкоцентра имени БлохинаНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАМНРоссияОбщество
Популярные комментарии
В СССР самую большую з/п получал Президент АН СССР 1250 руб. Минимальная з/п составляла 75 руб. Естественно на предприятиях и в учреждениях вилка была гораздо меньше. Надо вернуть советские ранжиры и денег сразу станет много больше. Не достаточно, но ощутимо больше и моральный климат в стране станет лучше.
1 октября, 04:12
Борис Растегаев
4551000
Они не для того развалили СССР, чтобы "вернуть советские ранжиры". ))))))
1 октября, 04:49
ВЛВладислав Леве
3610200
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