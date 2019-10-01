Американская оперная певица Джесси Норман скончалась в возрасте 74 лет

"Мы так гордимся музыкальными достижениями Джесси и тем вдохновением, которое она давала зрителям во всем мире. Мы также гордимся ее гуманитарными усилиями, направленными на решение таких вопросов, как голод, проблемы бездомных людей, развитие молодежи, а также образование в области искусства и культуры", - говорится в заявлении.