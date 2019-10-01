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РИА Новости
Культура

Американская оперная певица Джесси Норман скончалась в возрасте 74 лет

01:51 01.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАмериканская оперная певица Джесси Норман
Американская оперная певица Джесси Норман
© РИА Новости / Илья Питалев
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Американская оперная певица Джесси Норман. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американская оперная певица Джесси Норман умерла в понедельник на 75-м году жизни, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление представителя ее семьи.
Согласно заявлению, 74-летняя Норман скончалась в понедельник днем в Нью-Йорке от септического шока и полиорганной недостаточности, вызванных осложнениями травмы спинного мозга, которую она получила в 2015 году.
"Мы так гордимся музыкальными достижениями Джесси и тем вдохновением, которое она давала зрителям во всем мире. Мы также гордимся ее гуманитарными усилиями, направленными на решение таких вопросов, как голод, проблемы бездомных людей, развитие молодежи, а также образование в области искусства и культуры", - говорится в заявлении.
Джесси Норман была зачислена в музыкальный зал славы Джорджии, она также является обладателем премии Грэмми "за музыкальные достижения всей жизни" и национальной медали США в области искусств.
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