Пожар на горевшей у Курил плавбазе ликвидировали после недели тушения

Он добавил, что место ремонта судна в настоящее время определяет судовладелец. По словам собеседника, пока неизвестно, пойдет ли судно своим ходом или его придется буксировать.

На плавбазе "Петр Житников" в ночь на 24 сентября произошло возгорание тары в консервном цехе. В акватории Тихого океана, в 48 километрах к юго-востоку от острова Итуруп. Пострадавших нет. С плавбазы эвакуировали 361 из 420 человек, остальные остались на судне для ликвидации пожара.