Пожар на горевшей у Курил плавбазе ликвидировали после недели тушения

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 окт – РИА Новости. Пожар на плавбазе "Петр Житников" у курильского острова Итуруп ликвидирован, сообщили РИА Новости во вторник в морском спасательном координационном центре.
"Возгорание на плавбазе ликвидировано. Экипаж судна готовится к переходу", - сказал дежурный спасцентра.
Он добавил, что место ремонта судна в настоящее время определяет судовладелец. По словам собеседника, пока неизвестно, пойдет ли судно своим ходом или его придется буксировать.
Ранее представитель компании-судовладельца "Дальморепродукт" сообщал РИА Новости, что плавбазу планируют доставить в Находку.
На плавбазе "Петр Житников" в ночь на 24 сентября произошло возгорание тары в консервном цехе. В акватории Тихого океана, в 48 километрах к юго-востоку от острова Итуруп. Пострадавших нет. С плавбазы эвакуировали 361 из 420 человек, остальные остались на судне для ликвидации пожара.