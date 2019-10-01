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РИА Новости

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

01:27 01.10.2019 (обновлено: 11:47 01.10.2019)
49982
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. С 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС). Соответствующий пресс-релиз опубликован на официальном сайте приложения.
Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", — говорится в сообщении. Кроме того, после 31 декабря 2019 года поддержки WhatsApp лишится ОС Windows Phone.
При этом разработчики приложения рекомендуют использовать устройства на операционных системах Android 4.0.3 и iOS 9 или их более поздних версиях.
Приложение WhatsApp является одним из самых популярных в мире мессенджеров — программ для обмена сообщениями. По информации на февраль 2018 года, приложением пользовались свыше полутора миллиардов человек.
Логотип мессенджера WhatsApp
17 сентября, 15:50РИА Новости
СМИ рассказали об уязвимости в WhatsApp
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Обсудить 13
AndroidWhatsApp Inc.Apple iOSТехнологииВ мире
Популярные комментарии
в телефоне WhatsApp нет и не будет. я его себе на компьютер поставил.а телефон мне нужен для звонков и смс.
1 октября, 03:04
пппавел попов
26342017
Нам плакать или смеяться ))))))))
1 октября, 03:24
СНСергей Николаевич
25202102
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