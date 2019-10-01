WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", — говорится в сообщении. Кроме того, после 31 декабря 2019 года поддержки WhatsApp лишится ОС Windows Phone.