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РИА Новости

"Роскосмос" вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС

01:01 01.10.2019 (обновлено: 09:57 01.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-09" с участниками длительной экспедиции МКС
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-09 с участниками длительной экспедиции МКС
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
С 2009 года Россия ежегодно отправляла к станции по четыре корабля "Союз" с экипажами. Количество запусков сократят, поскольку с 2020 года к МКС должны начать летать американские корабли.
Согласно материалам "РК-Страхование", пуски планируются на второй и четвертый кварталы 2020 года.
Кроме двух пилотируемых кораблей к станции в 2020 году отправятся три "грузовика" "Прогресс МС". Количество транспортных кораблей останется прежним. В 2019 году к МКС уже слетали два "Прогресса", запуск третьего планируется на конец года.
В 2011 году США прекратили полеты своих Space Shuttle к МКС. С тех пор Россия была единственной страной, доставляющей пилотируемые миссии в космос. Однако в США для отправки астронавтов на станцию уже разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX и Starliner - компанией Boeing.
Сейчас "Роскосмос" и НАСА ведут переговоры о перекрестных полетах своих космонавтов и астронавтов на кораблях друг друга.
Вид на Землю с борта МКС
Вчера, 20:38РИА Новости
Экипаж МКС до конца года десять раз выйдет в открытый космос
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РоссияКосмосМеждународная космическая станцияРоскосмосРИА Наука
Популярные комментарии
Правильно, небогоугодное дело это - твердь небесную протыкать.
1 октября, 01:32
Anton Belov
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И что? Штатовцы типо 2 раза в год!!! на Луну высаживались 3 года подряд. А потом резко забыли все технологии.
1 октября, 02:11
Семенов Алексей
15810020
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