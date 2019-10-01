"Роскосмос" вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".

С 2009 года Россия ежегодно отправляла к станции по четыре корабля "Союз" с экипажами. Количество запусков сократят, поскольку с 2020 года к МКС должны начать летать американские корабли.

Согласно материалам "РК-Страхование", пуски планируются на второй и четвертый кварталы 2020 года.

Кроме двух пилотируемых кораблей к станции в 2020 году отправятся три "грузовика" "Прогресс МС". Количество транспортных кораблей останется прежним. В 2019 году к МКС уже слетали два "Прогресса", запуск третьего планируется на конец года.

В 2011 году США прекратили полеты своих Space Shuttle к МКС. С тех пор Россия была единственной страной, доставляющей пилотируемые миссии в космос. Однако в США для отправки астронавтов на станцию уже разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX и Starliner - компанией Boeing.