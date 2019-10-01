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РИА Новости

В ГД предложили полностью запретить платные парковки у социальных объектов

00:31 01.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗнаки платной парковки
Знаки платной парковки
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Знаки платной парковки. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект, предложив полностью запретить платные парковки близ школ, больниц и других социальных объектов, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы - главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Авторами законопроекта также выступили вице-спикер Игорь Лебедев, глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко и депутат Андрей Свинцов.
Разработчики поясняют, что по закону регионы РФ могут запретить платные парковки на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, образовательным и медицинским организациям, организациям культуры, органам власти, а также на землях, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов.
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"Таким образом, законодательно допускаются платные парковки вблизи школ, детских садов, больниц, поликлиник, организаций культуры, органов государственной власти и других социальных объектов", - заключают депутаты. Авторы отмечают, что платные парковки у таких социальных объектов должны быть запрещены, учитывая важность доступа к ним всех граждан.
"…Законопроектом предлагается внести изменения в статью 13 федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", предусматривающие, что на территориях, непосредственно прилегающих к объектам социальной инфраструктуры, платные парковки запрещаются", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что в случае принятия проекта сохранится действующее положение о праве регионов запрещать платные парковки на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов.
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