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РИА Новости

МФО с 1 октября будут брать на работу только опытных коллекторов

00:38 01.10.2019
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© Fotolia / JackFРабота коллекторского агентства
Работа коллекторского агентства
© Fotolia / JackF
Работа коллекторского агентства. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Микрофинансовые организации, входящие в саморегулируемую организацию "МиР", с 1 октября должны будут взыскивать просроченную задолженность с россиян в соответствии с внутренним стандартом, главным нововведениям которого стали требования брать на работу только опытных коллекторов и обращать внимание на репутацию коллекторских агентств, с которыми планирует сотрудничать организация.
В СРО "МиР" пояснили РИА Новости, что стандарт во многом дублирует нормы профильного законодательства о взыскании задолженности, однако существуют и нововведения. Так, например, МФО обязаны принимать на работу для осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности лиц, имеющих соответствующие опыт и знания в области возврата долгов либо в смежных областях.
Кроме того, согласно новому стандарту, если организация хочет передать взыскание коллекторскому агентству или вообще продать ему долги, то она должна при принятии решения учитывать репутацию организации, с которой хочет заключить договор. При этом стандарт содержит строгие требования к содержанию такого договора. В частности, в нем должны быть положения о компенсации агентствами ущерба, причинённого ими в результате нарушения требований стандарта; штрафах за нарушения прав должников; а также о праве МФО расторгнуть договор в случае неоднократных нарушений требований законодательства или стандарта.
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Глава СРО "МиР" Елена Стратьева отметила, что проверки исполнения стандарта начнутся уже с 1 октября, за несоблюдение требований к нарушителям будут применяться санкции - предупреждение, штраф и исключение из СРО. "Отмечу, что крайняя мера является для МФО действительно существенной. После исключения из СРО МФО у участника рынка есть 90 дней, чтобы вступить в другую. Брать или не брать в свои ряды нарушителей, конечно, остается на совести той "другой" СРО МФО. Но, как правило, такие компании покидают рынок", - пояснила она.
Принятие стандарта поможет дальнейшему очищению рынка от недобросовестных практик при взыскании задолженности, надеются в СРО. Поэтому первыми, кого планируется проверить на соблюдение стандартов, являются "антилидеры" по количеству жалоб заемщиков, хотя таких компаний и не так много, указывает Стратьева.
"Мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе нам удастся значительно снизить как количество поступающих жалоб, так и, что гораздо важнее, их первопричину – "токсичные" практики взыскания. По крайней мере, в той части рынка, которая состоит у нас. Это важно как для потребителей услуг МФО, так и для добросовестных компаний, которые готовы и хотят работать в рамках закона и бизнесу которых наносится вред игроками, допускающими нарушения", - заключила глава СРО "МиР".
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В свою очередь, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев отметил, что необходимость следования общим правилам при осуществлении деятельности по взысканию задолженности на рынке МФО назрела уже достаточно давно, поэтому появление таких стандартов станет существенным шагом на пути к цивилизованному рынку взыскания.
"Важно понимать, что для построения эффективной защиты прав потребителей требуются равные права, одинаковые обязанности и пропорциональная ответственность для всех, кто участвует во взыскании. Таким образом, совершенно очевидно, что подобные стандарты не будут лишними в деятельности любой ассоциации или СРО, объединяющей компании, которые ведут тем или иным образом взыскание. ... Мы верим, что через некоторое время число жалоб на МФО, связанных с действиями по взысканию, сократится, и рынок будет решать совсем другие задачи", - уверен президент НАПКА.
СРО "МиР" образована крупнейшими компаниями микрофинансового рынка в 2013 году. Доля совокупного портфеля займов членов СРО "МиР" составляет порядка 75% от общего портфеля всех российских МФО.
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