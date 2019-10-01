В России стартовал осенний призыв на военную службу

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Осенний призыв на военную службу стартовал в России: армию должны пополнить около 132 тысяч человек, что на полтысячи меньше, чем в прошлом году.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации призыву на военную службу подлежит более 132 тысяч человек", - сообщил журналистам начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. В прошлом году осенью было призвано 132 500 человек, а весной - ровно 135 тысяч.

Как ранее сообщал Бурдинский, призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах РФ. Ряд категорий граждан, например педагогов, призывать не будут, так как их набирают в армию один раз в год - с 1 мая по 15 июля. Для жителей сел сделают отсрочку - их будут призывать с 15 октября по 31 декабря, чтобы дать возможность завершить уборочные работы.

Поблажки также сделают для молодых людей из Иркутской области, чьи дома пострадали от наводнения.

"Прошу обратить особое внимание на необходимость индивидуального подхода при призыве граждан на военную службу из районов, подвергшихся затоплению, особенно в отношении призывников, чьи дома пострадали от паводка", - сказал Бурдинский.