США не планируют возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров

ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. У США нет планов по возвращению ядерного оружия на Корейский полуостров, заявил во вторник замглавы Пентагона Джон Руд.
"У нас нет сейчас планов возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров. Его вывели пару десятилетий назад, и это не является предметом обсуждения сегодня", - сказал он, выступая в Центре стратегических и международных исследований.
Вопрос о размещении ядерного оружия встал с новой остротой после выхода США из Договора о ракетах меньшей и средней дальности. Президент России Владимир Путину в сентябре заявил, что размещение американских ракет в Японии и Южной Корее создаст угрозу российским базам на территории Дальнего Востока.