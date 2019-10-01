США не планируют возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров

ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. У США нет планов по возвращению ядерного оружия на Корейский полуостров, заявил во вторник замглавы Пентагона Джон Руд.

"У нас нет сейчас планов возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров. Его вывели пару десятилетий назад, и это не является предметом обсуждения сегодня", - сказал он, выступая в Центре стратегических и международных исследований.