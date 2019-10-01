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РИА Новости

Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

00:34 01.10.2019 (обновлено: 10:35 01.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
Нововведение будет распространяться на выдачу займов от десяти тысяч рублей, речь идет об отношении ежемесячных платежей по кредиту к заработку заемщика.
При этом МФО, которая выдаст заем клиенту с ПДН выше 50 процентов, будет нести дополнительную нагрузку на капитал в размере половины суммы займа, а с 2020 года этот показатель вырастет до 65 процентов.
По словам экспертов, поскольку большинство банков уже учитывают долговую нагрузку клиентов при выдаче займов, нововведение не сильно повлияет на рынок кредитования.
По расчетам бюро кредитных историй "Эквифакс", данные ограничения коснутся примерно каждого десятого заемщика, у большинства из которых много долгов.
Ранее исследование, подготовленное сервисом онлайн-кредитования "Робот Займер", показало, что примерно у четверти клиентов МФО в России на погашение кредитов и займов уходит половина их заработка или более.
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РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Это каким же бездельником надо быть, чтобы 10 тыс пришлось занимать???
1 октября, 06:43
Екатерина Горобец
6011140
Да вообще выдача кредита заведомо неплатежеспособному челу, я считаю неправильно и как мера ответственности должно действовать правило, что банк лишается заемных денег в таком случае. В конце концов это их упущение.
1 октября, 07:55
Александр Сергеевич
1700105
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