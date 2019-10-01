Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.

Нововведение будет распространяться на выдачу займов от десяти тысяч рублей, речь идет об отношении ежемесячных платежей по кредиту к заработку заемщика.

При этом МФО, которая выдаст заем клиенту с ПДН выше 50 процентов, будет нести дополнительную нагрузку на капитал в размере половины суммы займа, а с 2020 года этот показатель вырастет до 65 процентов.

По словам экспертов, поскольку большинство банков уже учитывают долговую нагрузку клиентов при выдаче займов, нововведение не сильно повлияет на рынок кредитования.

По расчетам бюро кредитных историй "Эквифакс", данные ограничения коснутся примерно каждого десятого заемщика, у большинства из которых много долгов.