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РИА Новости
Культура

Глава "Союзмультфильма" Слащева возглавит киностудию имени Горького

00:01 01.10.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПредседатель правления Киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева
Председатель правления Киностудии Союзмультфильм Юлиана Слащева
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Председатель правления Киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Росимущество согласовало кандидатуру Юлианы Слащевой на должность гендиректора киностудии имени Горького, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ. В Росимуществе подтвердили, что Слащева назначена врио гендиректора.
В сентябре заявление об уходе по собственному желанию подал прежний генеральный директор московской киностудии имени Горького Сергей Зернов, который занимал эту должность с 1 декабря 2010 года.
"Мы подтверждаем, что кандидатура Юлианы Слащевой согласована Росимуществом на должность гендиректора киностудии им. М. Горького", - сказали в пресс-службе Минкультуры.
В Росимуществе подтвердили, что по решению совета директоров студии Горького Слащева назначена врио гендиректора.
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"С учётом позиции Минкультуры России Комиссия по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ рассмотрела и одобрила ее кандидатуру для назначения на должность генерального директора. Росимущество проводит необходимые корпоративные процедуры", - отметили в пресс-службе.
Юлиана Слащева также является председателем правления студии "Союзмультфильм" с 2017 года.
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КультураКиностудия имени М. ГорькогоСоюзмультфильмРосимуществоМоскваРоссия
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