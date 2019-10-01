Глава "Союзмультфильма" Слащева возглавит киностудию имени Горького

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Росимущество согласовало кандидатуру Юлианы Слащевой на должность гендиректора киностудии имени Горького, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ. В Росимуществе подтвердили, что Слащева назначена врио гендиректора.

В сентябре заявление об уходе по собственному желанию подал прежний генеральный директор московской киностудии имени Горького Сергей Зернов, который занимал эту должность с 1 декабря 2010 года.

"Мы подтверждаем, что кандидатура Юлианы Слащевой согласована Росимуществом на должность гендиректора киностудии им. М. Горького", - сказали в пресс-службе Минкультуры.

В Росимуществе подтвердили, что по решению совета директоров студии Горького Слащева назначена врио гендиректора.

"С учётом позиции Минкультуры России Комиссия по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ рассмотрела и одобрила ее кандидатуру для назначения на должность генерального директора. Росимущество проводит необходимые корпоративные процедуры", - отметили в пресс-службе.