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РИА Новости
Культура

Четвертый сезон "Очень странных дел" подтвердили официально

03:30 01.10.2019
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© 21 Laps Entertainment (2016 – ...)Кадр из сериала "Очень странные дела"
Кадр из сериала Очень странные дела
© 21 Laps Entertainment (2016 – ...)
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Netflix подтвердил, что у сериала "Очень странные дела" выйдет продолжение, сообщает Digital Spy.
В небольшом тизере нового сезона с единственным сообщением: "Мы больше не в Хокинсе", не поясняется, где именно будут разворачиваться события сериала.
"Очень странные дела" стал одним из самых популярных проектов на Netflix, первую серию третьего сезона посмотрели 19,2 миллиона человек в выходные после релиза.
В конце третьего сезона у поклонников осталось несколько вопросов к создателям, главный из которых: вернется ли Дэвид Харбор, сыгравший Джима Хоппера, или нет.
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