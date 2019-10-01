Четвертый сезон "Очень странных дел" подтвердили официально

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Netflix подтвердил, что у сериала "Очень странные дела" выйдет продолжение, сообщает Digital Spy.
В небольшом тизере нового сезона с единственным сообщением: "Мы больше не в Хокинсе", не поясняется, где именно будут разворачиваться события сериала.
"Очень странные дела" стал одним из самых популярных проектов на Netflix, первую серию третьего сезона посмотрели 19,2 миллиона человек в выходные после релиза.
В конце третьего сезона у поклонников осталось несколько вопросов к создателям, главный из которых: вернется ли Дэвид Харбор, сыгравший Джима Хоппера, или нет.