Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T08:13Z
https://ria.ru/20191001/1559296285.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155929/27/1559292720_0:80:3072:1808_1036x0_80_0_0_4747602dac5116732c360bfa0c3a4cc9.jpg
РИА Новости
Культура

Восточные халаты и абстрактная живопись: найдите десять отличий!

08:00 01.10.2019 (обновлено: 08:13 01.10.2019)
720
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковРабота Виктора Вазарели "Вегавив II" и мужской халат на выставке "Восточный джаз / East West Jazz" в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве
Работа Виктора Вазарели Вегавив II и мужской халат на выставке Восточный джаз / East West Jazz в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Галина Нилова. В ГМИИ имени А. С. Пушкина открывается революционная выставка "Восточный джаз / East West Jazz", нарушающая массу музейных правил. Как именно решили похулиганить кураторы, какие, казалось бы, несочетаемые элементы они объединили, что позволили себе впервые и при чем тут джаз — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРаботы Даниеля Бюрена и Александра Колдера на выставке "Восточный джаз / East West Jazz" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Работы Даниеля Бюрена и Александра Колдера на выставке Восточный джаз / East West Jazz в ГМИИ им. А.С. Пушкина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Работы Даниеля Бюрена и Александра Колдера на выставке "Восточный джаз / East West Jazz" в ГМИИ имени А. С. Пушкина

Наглядное влияние

Чуть больше года — по музейным меркам невероятно быстро — понадобилось, чтобы подготовить масштабную выставку, которая призвана наглядно показать влияние декоративного искусства Востока XIX века на художников. Наглядно — ключевое слово. Организаторы сознательно делают ставку на эмоциональность и созерцательность, приглашая зрителей проследить диалог восточных орнаментов и современной живописи.
В основе экспозиции — коллекция восточных халатов и тканей географа Алексея Клячина, точнее, десятая ее часть. Напротив каждого халата (или рядом) висит картина, в которой повторяется либо цвет, либо форма, либо ритм его орнамента.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДиректор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Лошак и коллекционер Александр Клячин на выставке "Восточный джаз / East West Jazz"
Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак и коллекционер Александр Клячин на выставке Восточный джаз / East West Jazz
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Лошак и коллекционер Александр Клячин на выставке "Восточный джаз / East West Jazz"
Географ и коллекционер Александр Клячин, путешествуя в юности по Средней Азии, "начал собирать халаты совершенно случайно" около четверти века назад. "Мы их увидели и пришли в совершеннейший восторг от современности этих вещей — они все создавались задолго до того, как в Европе появился термин "абстракция", — рассказывает куратор Сурия Садекова.
Самым старинным экспонатам — 200 лет, на выставке есть все варианты традиционных костюмов Бухары и Самарканда.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка "Восточный джаз / East West Jazz" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Выставка Восточный джаз / East West Jazz в ГМИИ им. А.С. Пушкина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Выставка "Восточный джаз / East West Jazz" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Куратор и консультант, один из ведущих в мире экспертов по среднеазиатскому текстилю и сотрудник музея Кунсткамеры Елена Царева назвала экспозицию в Пушкинском "праздником для людей и тканей", и с ней сложно не согласиться.

Кандинский и Матисс

В ГМИИ представлены четыре работы Кандинского, опубликовавшего статью в журнале "Аполлон" о выставке исламского искусства в Мюнхене 1910 года и ее влиянии на ментальность художников. Это касается тех, кто начал по-другому мыслить и вне рамок традиционного искусства экспериментировать с тканями, холстом и техниками. Кульминации эта тенденция достигла уже после Второй мировой войны.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка "Восточный джаз / East West Jazz" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Выставка Восточный джаз / East West Jazz в ГМИИ им. А.С. Пушкина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Выставка "Восточный джаз / East West Jazz" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Название экспозиции дала послевоенная серия "Джаз" Анри Матисса. Художник долгое время отрицал абстрактное искусство, но в конце жизни к нему пришел.
Джаз в названии — не только отсылка к серии работ Матисса. Выставка — о свободе творчества, а джаз — это всегда творческая раскрепощенность. Инструментальный джаз ("My Favorite Things") в исполнении Джона Колтрейна звучит при входе в музей, настраивая посетителей.

Ничего не случайно

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКоллекционер Жан Клод Гандюр на выставке "Восточный джаз / East West Jazz" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Коллекционер Жан Клод Гандюр на выставке Восточный джаз / East West Jazz в ГМИИ им. А.С. Пушкина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Коллекционер Жан Клод Гандюр на выставке "Восточный джаз / East West Jazz" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Более двадцати работ послевоенной французской абстракции, которые впервые экспонируются в России, предоставил Пушкинскому коллекционер с русскими корнями Жан Клод Гандюр. "Ничего не бывает случайного, — говорит он. — Мои мать и отец — русские, семья эмигрировала в 1923 году, для меня сегодня возможность побывать в Москве — волнующее событие, шанс вернуться к корням, побывать в том городе, где выросли мои бабушка и дедушка, и вновь почувствовать свою славянскую составляющую". Несколько картин также предоставил Центр Помпиду.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников"Серия коридоров № А04 & A06" Даниеля Бюрена на выставка "Восточный джаз / East West Jazz" в ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве
Серия коридоров № А04 & A06 Даниеля Бюрена на выставка Восточный джаз / East West Jazz в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
"Серия коридоров № А04 & A06" Даниеля Бюрена на выставка "Восточный джаз / East West Jazz" в ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве
Самым сложным оказалось, собственно, отобрать халаты. Организаторы хотели выбрать те, что объясняли бы абстрактное искусство, а куратору коллекции Клячина было важно показать типичные изделия.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКоллекционер Жан Клод Гандюр и композиция "Двадцать пять кругов на черном фоне" Даниеля Бюрена на выставке "Восточный джаз / East West Jazz" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Коллекционер Жан Клод Гандюр и композиция Двадцать пять кругов на черном фоне Даниеля Бюрена на выставке Восточный джаз / East West Jazz в ГМИИ им. А.С. Пушкина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Коллекционер Жан Клод Гандюр и композиция "Двадцать пять кругов на черном фоне" Даниеля Бюрена на выставке "Восточный джаз / East West Jazz" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Непросто было договориться и об экспонировании работ с художником Даниелем Бюреном, который запрещает вешать свои картины. Все его картины приставлены к стенам, кроме одной композиции — "Двадцать пять кругов на черном фоне" (в Пушкинском рабочим удалось разместить двадцать три из них).
Но главный герой выставки — диалог орнаментов и живописи, в результате которого художники вырвались из канонов, определявших искусство на протяжении многих веков, и увидели, как можно работать с формой и материалами. "Этой свободой мы бы хотели поделиться с нашими зрителями, — подчеркивает Сурия Садекова. — Надеемся, они с таким же восторгом откроют ритмы, цвета и формы".
Выставка Русский Йорданс в ГМИИ им. А. С. Пушкина
17 сентября, 08:00Культура
Бурлеск и широта Йорданса. В Москве показывают знаменитого фламандца
602002
КультураНовости культурыВыставкиАнри Матисс
Рекомендуем
Мясо или фрукты
Вкусная смерть: ученые узнали, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
РИА
Новости
Указатель расстояний в поселке Лонгиербюен на острове Западный Шпицберген
Русские снова идут. На этот раз в штатском
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян на саммите ЕАЭС в Ереване. 1 октября 2019
Саммит ЕАЭС в Ереване войдет в историю
Прогулочные катера во время разведения Дворцового моста в Санкт-Петербурге
Визы по новым правилам: что будет делать Петербург с наплывом иностранцев
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова
Ракетный комплекс Р-5М, принятый на вооружение 21 июня 1956 г. стал первым отечественным ракетным комплексом с ядерным боевым оснащением
Отец апокалипсиса. Самые масштабные проекты советского конструктора Козлова
Баннер с изображением Мао Цзэдуна в Пекине
Старец Маркс за семью морями. В чем секрет китайского коммунизма
Саммит ЕАЭС в Ереване
Лидеры стран ЕАЭС утвердили концепцию общего финансового рынка
Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета
"Русские сильны": западных читателей восхитил спецназ ФСИН
Рафаэл Гюльбекян
Москвич семь лет живет в трейлере с собакой и терпит издевательства соседа
Художественная инсталляция в Сиэтле, чтобы привлечь внимание к текстильным отходам
Осознанное потребление: экошик превращается в эконарциссизм
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
Россия и Сирия обвинили США в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
Стоп-кадр видео из телефона Михаила Хачатуряна
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:01МИД ДНР подтвердил, что Украина согласилась подписать "формулу Штайнмайера"
18:56Британского консерватора выгнали с конференции за потасовку с охраной
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
Лента новостейМолния