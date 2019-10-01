Восточные халаты и абстрактная живопись: найдите десять отличий!

Работа Виктора Вазарели "Вегавив II" и мужской халат на выставке "Восточный джаз / East West Jazz" в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Галина Нилова. В ГМИИ имени А. С. Пушкина открывается революционная выставка "Восточный джаз / East West Jazz", нарушающая массу музейных правил. Как именно решили похулиганить кураторы, какие, казалось бы, несочетаемые элементы они объединили, что позволили себе впервые и при чем тут джаз — в материале РИА Новости.

Наглядное влияние

Чуть больше года — по музейным меркам невероятно быстро — понадобилось, чтобы подготовить масштабную выставку, которая призвана наглядно показать влияние декоративного искусства Востока XIX века на художников. Наглядно — ключевое слово. Организаторы сознательно делают ставку на эмоциональность и созерцательность, приглашая зрителей проследить диалог восточных орнаментов и современной живописи.

В основе экспозиции — коллекция восточных халатов и тканей географа Алексея Клячина, точнее, десятая ее часть. Напротив каждого халата (или рядом) висит картина, в которой повторяется либо цвет, либо форма, либо ритм его орнамента.

Географ и коллекционер Александр Клячин, путешествуя в юности по Средней Азии, "начал собирать халаты совершенно случайно" около четверти века назад. "Мы их увидели и пришли в совершеннейший восторг от современности этих вещей — они все создавались задолго до того, как в Европе появился термин "абстракция", — рассказывает куратор Сурия Садекова.

Самым старинным экспонатам — 200 лет, на выставке есть все варианты традиционных костюмов Бухары и Самарканда.

Куратор и консультант, один из ведущих в мире экспертов по среднеазиатскому текстилю и сотрудник музея Кунсткамеры Елена Царева назвала экспозицию в Пушкинском "праздником для людей и тканей", и с ней сложно не согласиться.

Кандинский и Матисс

В ГМИИ представлены четыре работы Кандинского, опубликовавшего статью в журнале "Аполлон" о выставке исламского искусства в Мюнхене 1910 года и ее влиянии на ментальность художников. Это касается тех, кто начал по-другому мыслить и вне рамок традиционного искусства экспериментировать с тканями, холстом и техниками. Кульминации эта тенденция достигла уже после Второй мировой войны.

Название экспозиции дала послевоенная серия "Джаз" Анри Матисса. Художник долгое время отрицал абстрактное искусство, но в конце жизни к нему пришел.

Джаз в названии — не только отсылка к серии работ Матисса. Выставка — о свободе творчества, а джаз — это всегда творческая раскрепощенность. Инструментальный джаз ("My Favorite Things") в исполнении Джона Колтрейна звучит при входе в музей, настраивая посетителей.

Ничего не случайно

Более двадцати работ послевоенной французской абстракции, которые впервые экспонируются в России, предоставил Пушкинскому коллекционер с русскими корнями Жан Клод Гандюр. "Ничего не бывает случайного, — говорит он. — Мои мать и отец — русские, семья эмигрировала в 1923 году, для меня сегодня возможность побывать в Москве — волнующее событие, шанс вернуться к корням, побывать в том городе, где выросли мои бабушка и дедушка, и вновь почувствовать свою славянскую составляющую". Несколько картин также предоставил Центр Помпиду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников "Серия коридоров № А04 & A06" Даниеля Бюрена на выставка "Восточный джаз / East West Jazz" в ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве © РИА Новости / Кирилл Каллиников "Серия коридоров № А04 & A06" Даниеля Бюрена на выставка "Восточный джаз / East West Jazz" в ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве

Самым сложным оказалось, собственно, отобрать халаты. Организаторы хотели выбрать те, что объясняли бы абстрактное искусство, а куратору коллекции Клячина было важно показать типичные изделия.

Непросто было договориться и об экспонировании работ с художником Даниелем Бюреном, который запрещает вешать свои картины. Все его картины приставлены к стенам, кроме одной композиции — "Двадцать пять кругов на черном фоне" (в Пушкинском рабочим удалось разместить двадцать три из них).