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РИА Новости

Старец Маркс за семью морями. В чем секрет китайского коммунизма

08:00 01.10.2019 (обновлено: 08:12 01.10.2019)
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© AP Photo / Ng Han GuanБаннер с изображением Мао Цзэдуна в Пекине
Баннер с изображением Мао Цзэдуна в Пекине
© AP Photo / Ng Han Guan
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Софья Мельничук. За семьдесят лет Китайская Народная Республика совершила путь от марксизма-ленинизма до маоизма, а затем перешла к социализму, но со своей спецификой. Какие легенды про Карла Маркса рассказывали безграмотным рабочим и почему китайцы по-прежнему поклоняются Мао Цзэдуну — в материале РИА Новости.

Особенный коммунизм

"Торжественно и воодушевленно председатель Мао провозгласил: "Соотечественники, с этого дня учреждается Центральное народное правительство Китайской Народной Республики", — читаем в газете семидесятилетней давности. Так 1 октября 1949 года на площади Тяньаньмэнь объявили о новом государстве.
Основатель коммунистического государства и сегодня остается символом КНР. Его авторитет не ставится под сомнение. Портрет Мао Цзэдуна украшает главную площадь страны, неподалеку находится мавзолей — достопримечательность столицы.
Однако китайская компартия пришла к власти не так, как большевики. Сподвижники Мао не просто "пересадили" советскую идеологию на китайскую почву. Они создали свое уникальное рабоче-крестьянское движение, обратившись, в частности, к традиционным верованиям и обычаям.
© AFP 2019 / Goh Chai HinЛюбимая еда Мао Цзэдуна перед его бюстом в Пекине
Любимая еда Мао Цзэдуна перед его бюстом в Пекине
© AFP 2019 / Goh Chai Hin
Любимая еда Мао Цзэдуна перед его бюстом в Пекине
Даже в современном Китае, согласно опросам, Мао Цзэдун очень почитаем среди населения. Изображения буддийских бодхисаттв часто соседствует с портретами "великого кормчего". Образ коммунистического лидера, боровшегося в том числе с предрассудками и суевериями, оказался на алтарях в окружении курительных палочек и подношений в виде фруктов, водки и сигарет.
На родине председателя Мао в Шаошане его мемориалу поклоняются, сжигают ритуальные подарки. Все это — отголоски тех времен, когда социалистическая революция только зарождалась.

"Мы пойдем другим путем"

Синьхайская революция в 1911 году положила конец правлению последней династии Цин. Однако после Первой мировой войны в Китайской Республике назрел кризис. Этому способствовали и внешняя экспансия, и внутренняя междоусобица военных, и тяжелое положение рабочих и, конечно, влияние на интеллигенцию Октябрьской революции в России.
Во времена создания коммунистической партии в 1921 году народные массы были очень далеки от идей Маркса и Ленина. Вождям пришлось подходить к делу творчески.
Родина многих именитых китайских революционеров, в том числе и Мао Цзэдуна, — провинция Хунань. Именно здесь, на угольной шахте городка Аньюань, появилась одна из первых рабочих организаций и ячейка компартии. Потом это место даже называли "маленькой Москвой".
В 1922 сюда отправился Ли Лисань, чтобы провести эксперимент. Во Франции он вдохновился движением французских рабочих и проникся идеями коммунизма. Однако, прекрасно зная местных жителей, их обычаи и традиции, понимал, что читать безграмотным шахтерами "Капитал" и толковать с ними о классовой борьбе — бесперспективно. Революционер пошел другим путем.
© Фото : Public domainПоследняя фотография Ли Лисаня с семьей. Слева направо: дочь Алла, жена Елизавета, Ли Лисань, дочь Инна
Последняя фотография Ли Лисаня с семьей. Слева направо: дочь Алла, жена Елизавета, Ли Лисань, дочь Инна
© Фото : Public domain
Последняя фотография Ли Лисаня с семьей. Слева направо: дочь Алла, жена Елизавета, Ли Лисань, дочь Инна

Бородатый старец за семью морями

Облачившись в наряд конфуцианского ученого (Ли Лисань действительно преподавал китайскую философию), он явился к начальству угольной шахты с предложением открыть для рабочих школу и клуб. Конечно, в "конфуцианском муже" никто не заподозрил коммуниста.
Революционные идеи он распространял, опираясь на фольклор. Во время одного из народных праздников организовал "танец львов", который обычно исполняли мастера школ боевых искусств. Шахтеры в соответствующих костюмах прошли по улицам города под бой барабанов и оглушительный треск фейерверков. Местные жители заинтересовались.
Многие из них потом пришли в клуб и школу. И Ли Лисань создал для них миф. Он рассказал, что основатель школы родился неподалеку — в городе Лилине, на родине самого Ли. Однако теперь он живет в далеких краях, и, чтобы найти его, нужно пересечь семь морей: "Его имя — учитель Ма. Ему более 100 лет, и у него густая седая борода". Нетрудно догадаться, что за понятным китайцам образом учителя Ма скрывался Карл Маркс.
На следующем празднике члены клуба участвовали в шествии с большим паланкином на плечах. В таких обычно находились фигуры божеств, но не в этот раз. Там красовался бюст мифического основателя школы — бородатого старца Маркса.
© AFP 2019 / Philippe Lopez"Танец дракона" на праздновании китайского Нового года
Танец дракона на праздновании Китайского нового года
© AFP 2019 / Philippe Lopez
"Танец дракона" на праздновании китайского Нового года

Первая забастовка

Когда дело дошло до стачки, Ли Лисань выдвинул лозунг: "Раньше мы были скотиной, настало время стать людьми". Это не совсем вписывалось в концепцию "классовой борьбы", зато пришлось очень по душе изнуренным кабальным трудом шахтерам.
Что же касалось конспирации, то Ли Лисань знал, что обеспечить ее можно с помощью тайных преступных организаций — триад. Оставалось привлечь их к сотрудничеству. И здесь он проявил умение общаться с местными на их "языке": в ночь инициации новичков пришел на место сходки с тушкой петуха и бутылкой алкоголя — традиционными атрибутами посвящения в триадах. Обо всем договорился, и первая забастовка рабочих угольной шахты в Аньюане в сентябре 1922 года принесла успех. Увеличения зарплаты и улучшения условий труда добились без кровопролития.
Этим опытом воспользовались и в других провинциях. Ли Лисань потом руководил революционерами в Шанхае, а затем и восстанием 1927 года в Наньчане. Но впал в немилость у партийного руководства, его раскритиковали и сослали в СССР в 1930 году. В Москве он женился на советской гражданке Елизавете Кишкиной, с которой в 1945 году вернулся на родину.
© AFP 2019 / ROBYN BECKОхрана у картины "Председатель Мао идет в Аньюань"
Охрана у картины Мао идет в Аньюн (Chairman Mao Goes to Anyuan)
© AFP 2019 / ROBYN BECK
Охрана у картины "Председатель Мао идет в Аньюань"

Красное солнце китайского коммунизма

Со временем китайская особенность обожествления учителя приобрела гротескные формы. Культ личности основателя государства начал складываться еще в 1940-е. Уже тогда коммунисты изучали его труды. Позднее появились скульптуры, портреты и картины, изображающие "великого кормчего", "красное солнце", "мудрейшего председателя".
Знаменитая красная книжечка с цитатами Мао Цзэдуна стала одним из символов культурной революции 1960-х. Культ личности Мао в те годы принял абсурдные масштабы. Человека могли избить за то, что при нем не было изображения председателя или он не мог процитировать красную книжечку.
После смерти Мао Цзэдуна в 1976 году в КНР пришли к выводу, что далеко не все деяния председателя были правильными. Архитектор китайской перестройки — политики реформ и открытости 1980-х годов — Дэн Сяопин дал точную формулу: 70 процентов того, что делал Мао Цзэдун, было верным, но 30 процентов — ошибка.
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкЦеремония спуска государственного флага на центральной площади Пекина — Тяньаньмэнь
Церемония спуска государственного флага на центральной площади Пекина - Тяньаньмэнь
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Церемония спуска государственного флага на центральной площади Пекина — Тяньаньмэнь
Кроме того, Дэн Сяопин внедрил принцип коллективного руководства. С 1982 года конституция ограничила срок пребывания на посту председателя до двух пятилеток. Однако в 2018-м ЦК КПК внес в документ правки, и ограничения сняли.
Образ Мао Цзэдуна сегодня не только остается элементом мировой поп-культуры, но и сохраняет "божественные" черты — в глазах простых китайцев. Так или иначе, Китаю удалось стать одной из мировых сверхдержав, добивших невероятных успехов в экономике. Социализм с китайской спецификой победил.
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Мао ЦзэдунКарл МарксПолитбюро ЦК КПККитайКоммунистическая партия КитаяВ мире
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