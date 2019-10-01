Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T08:07Z
https://ria.ru/20191001/1559289386.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155928/11/1559281122_0:0:1304:733_1036x0_80_0_0_c0f39884461ccf2f0479249d35658dd0.jpg
РИА Новости

Отец апокалипсиса. Самые масштабные проекты советского конструктора Козлова

08:00 01.10.2019 (обновлено: 08:07 01.10.2019)
8359
CC BY 4.0 / Минобороны России / Ракетный комплекс Р-5М, принятый на вооружение 21 июня 1956 г. стал первым отечественным ракетным комплексом с ядерным боевым оснащением
 Ракетный комплекс Р-5М, принятый на вооружение 21 июня 1956 г. стал первым отечественным ракетным комплексом с ядерным боевым оснащением
CC BY 4.0 / Минобороны России /
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета, военные спутники, боевые космические корабли — ровно 100 лет назад, 1 октября 1919-го, родился конструктор Дмитрий Козлов, руководивший разработкой уникального стратегического оружия. О его прорывных проектах — в материале РИА Новости.

Ядерная "пятерка"

В декабре 1958-го неподалеку от немецкого города Фюрстенберг близилась к завершению крупная секретная стройка. Советские специалисты незаметно вывезли и разместили в ГДР два дивизиона новейших баллистических ракет средней дальности Р-5М с ядерными боеголовками.
© Фото : РКК "Энергия" им С.П. КоролеваПервый пуск стратегической ракеты Р-5. Ее модификация — Р-5М
Первый пуск стратегической ракеты Р-5. Ее модификация Р-5М
© Фото : РКК "Энергия" им С.П. Королева
Первый пуск стратегической ракеты Р-5. Ее модификация — Р-5М
Четыре ракеты нацелили на Англию, восемь на Париж, Брюссель, Бонн и Рурскую промышленную область ФРГ. Вероятный противник об этом даже не догадывался. Впервые СССР установил такое оружие не на своей территории.
Р-5М пробыли в Восточной Германии недолго. Уже осенью 1959-го оба дивизиона вернулись в Калининградскую область. К тому времени на вооружение поступила Р-12 с дальностью полета 2080 километров, так что необходимость в развертывании ракет за границей отпала. Р-5М оставалась на боевом дежурстве вплоть до 1968-го.
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
27 июня, 18:15Новое оружие России
Стали известны характеристики баллистической ракеты "Сармат"
Дмитрий Козлов возглавил эту разработку в начале 1950-х. За "пятерку" взялись после неудачи с "тройкой", в проект которой заложили слишком много невыполнимых требований. В частности, Р-3 должна была улетать на три тысячи километров. Добиться этого не удалось — не хватало ни опыта, ни материалов, ни оборудования.
Дальность Р-5 ограничили 1200 километрами. Чтобы максимально облегчить конструкцию, из ракеты убрали герметичный приборный отсек и термоизоляцию кислородного отделения.
© РИА Новости / Владимир РодионовГлавный конструктор завода "Прогресс" Дмитрий Козлов и командующий Военно-космическими силами генерал Владимир Иванов
Главный конструктор завода Прогресс Дмитрий Козлов и командующий военно-космическими силами генерал Владимир Иванов
© РИА Новости / Владимир Родионов
Главный конструктор завода "Прогресс" Дмитрий Козлов и командующий Военно-космическими силами генерал Владимир Иванов
Р-5 "затачивалась" под фугасную боевую часть массой в тонну, однако в войска отправили модификацию Р-5М — первую в мире баллистическую ракету с ядерным зарядом.
При дальности 1200 километров эти ракеты даже с границ СССР доставали до любых объектов НАТО в Западной Европе. Ими перевооружили почти все дивизионы инженерных бригад резерва Верховного главнокомандования, а в ВВС эту ракету осваивали сразу 15 полков.

Дальнобойная "семерка"

В январе 1960-го на вооружение приняли Р-7 — первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету, способную забросить трехмегатонную боеголовку на восемь тысяч километров. Это изделие — главное детище Дмитрия Козлова.
© Фото : РКК "Энергия" им С.П. КоролеваПервый пуск межконтинентальной баллистической двухступенчатой ракеты Р-7
Первый пуск межконтинентальной баллистической двухступенчатой ракеты Р-7
© Фото : РКК "Энергия" им С.П. Королева
Первый пуск межконтинентальной баллистической двухступенчатой ракеты Р-7
В результате ядерное доминирование США, делавших ставку на бомбардировщики, закончилось. Советский Союз получил возможность наносить удары по американской территории без участия авиации.
Ракету спроектировали по "пакетной" схеме. Первая ступень состояла из четырех боковых блоков, симметрично расположенных вокруг второй ступени. Вторая включала в себя приборное отделение, баки для окислителя и горючего, силовой отсек, маршевый двигатель и четыре рулевых агрегата. В качестве окислителя выступал жидкий кислород, горючего — керосин.
CC BY 4.0 / Минобороны России / Подготовка к первому пуску межконтинентальной баллистической двухступенчатой ракеты Р-7
Первый пуск межконтинентальной баллистической двухступенчатой ракеты Р-7
CC BY 4.0 / Минобороны России /
Подготовка к первому пуску межконтинентальной баллистической двухступенчатой ракеты Р-7
К цели "семерку" вела комбинированная система управления. Ее подсистемы отвечали за стабилизацию в полете. По крену, тангажу и рысканью ракета управлялась с помощью воздушных рулей и поворотных камер рулевых двигателей.
Р-7 считается самой удачной советской ракетой. В 1957 году она вывела на орбиту Земли первый искусственный спутник, в 1961-м — первый пилотируемый корабль с человеком на борту. Современные ракеты-носители семейства "Союз" — прямые потомки той самой "семерки".

Военный "Союз"

К середине 1967-го группа конструкторов под руководством Козлова собрала полноразмерный макет необычного космического корабля 7К-ВИ, вооруженного скорострельной 23-миллиметровой автоматической авиационной пушкой НР-23. Это орудие было приспособлено для стрельбы в безвоздушном пространстве и предназначалось для обороны корабля от спутников-перехватчиков и вражеских кораблей-инспекторов.
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
14 августа 2018, 18:30РИА Новости
Звездные войны: Трамп сделал ставку на спутники-шпионы и высокие технологии
Разработанный по секретной программе "Звезда" военный космический аппарат оснащался оптическим визиром ОСК-4 с фотоаппаратом для съемки земной поверхности.
Специальная аппаратура "Свинец" позволяла наблюдать за пусками баллистических ракет. Источником энергии служили два радиоизотопных термогенератора.
В январе 1968-го проект по ряду причин закрыли. Бесценный опыт, полученный при проектировании военного "Союза", очень пригодился для создания многоместных космических кораблей.
22713365
Обсудить 1
СоюзНАТОСШАБезопасность
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
РИА
Новости
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Невеста
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
Указатель расстояний в поселке Лонгиербюен на острове Западный Шпицберген
Русские снова идут. На этот раз в штатском
Лента
новостей
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Мясо или фрукты
Вкусная смерть: ученые узнали, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян на саммите ЕАЭС в Ереване. 1 октября 2019
Саммит ЕАЭС в Ереване войдет в историю
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета
"Русские сильны": западных читателей восхитил спецназ ФСИН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:09RT проведет Media Talk, где обсудят риски корреспондентов из горячих точек
19:07Угроза наводнения в Петербурге миновала
19:03Экономический форум ЕврАзЭС станет ежегодным
19:02В Минздраве заявили о снижении количества больных алкоголизмом
19:01МИД ДНР подтвердил, что Украина согласилась подписать "формулу Штайнмайера"
18:56Британского консерватора выгнали с конференции за потасовку с охраной
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
Лента новостейМолния