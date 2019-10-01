Отец апокалипсиса. Самые масштабные проекты советского конструктора Козлова

Ракетный комплекс Р-5М, принятый на вооружение 21 июня 1956 г. стал первым отечественным ракетным комплексом с ядерным боевым оснащением

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета, военные спутники, боевые космические корабли — ровно 100 лет назад, 1 октября 1919-го, родился конструктор Дмитрий Козлов, руководивший разработкой уникального стратегического оружия. О его прорывных проектах — в материале РИА Новости.

Ядерная "пятерка"

В декабре 1958-го неподалеку от немецкого города Фюрстенберг близилась к завершению крупная секретная стройка. Советские специалисты незаметно вывезли и разместили в ГДР два дивизиона новейших баллистических ракет средней дальности Р-5М с ядерными боеголовками.

Четыре ракеты нацелили на Англию, восемь на Париж, Брюссель, Бонн и Рурскую промышленную область ФРГ. Вероятный противник об этом даже не догадывался. Впервые СССР установил такое оружие не на своей территории.

Р-5М пробыли в Восточной Германии недолго. Уже осенью 1959-го оба дивизиона вернулись в Калининградскую область. К тому времени на вооружение поступила Р-12 с дальностью полета 2080 километров, так что необходимость в развертывании ракет за границей отпала. Р-5М оставалась на боевом дежурстве вплоть до 1968-го.

Дмитрий Козлов возглавил эту разработку в начале 1950-х. За "пятерку" взялись после неудачи с "тройкой", в проект которой заложили слишком много невыполнимых требований. В частности, Р-3 должна была улетать на три тысячи километров. Добиться этого не удалось — не хватало ни опыта, ни материалов, ни оборудования.

Дальность Р-5 ограничили 1200 километрами. Чтобы максимально облегчить конструкцию, из ракеты убрали герметичный приборный отсек и термоизоляцию кислородного отделения.

© РИА Новости / Владимир Родионов Главный конструктор завода "Прогресс" Дмитрий Козлов и командующий Военно-космическими силами генерал Владимир Иванов © РИА Новости / Владимир Родионов Главный конструктор завода "Прогресс" Дмитрий Козлов и командующий Военно-космическими силами генерал Владимир Иванов

Р-5 "затачивалась" под фугасную боевую часть массой в тонну, однако в войска отправили модификацию Р-5М — первую в мире баллистическую ракету с ядерным зарядом.

При дальности 1200 километров эти ракеты даже с границ СССР доставали до любых объектов НАТО в Западной Европе. Ими перевооружили почти все дивизионы инженерных бригад резерва Верховного главнокомандования, а в ВВС эту ракету осваивали сразу 15 полков.

Дальнобойная "семерка"

В январе 1960-го на вооружение приняли Р-7 — первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету, способную забросить трехмегатонную боеголовку на восемь тысяч километров. Это изделие — главное детище Дмитрия Козлова.

В результате ядерное доминирование США, делавших ставку на бомбардировщики, закончилось. Советский Союз получил возможность наносить удары по американской территории без участия авиации.

Ракету спроектировали по "пакетной" схеме. Первая ступень состояла из четырех боковых блоков, симметрично расположенных вокруг второй ступени. Вторая включала в себя приборное отделение, баки для окислителя и горючего, силовой отсек, маршевый двигатель и четыре рулевых агрегата. В качестве окислителя выступал жидкий кислород, горючего — керосин.

К цели "семерку" вела комбинированная система управления. Ее подсистемы отвечали за стабилизацию в полете. По крену, тангажу и рысканью ракета управлялась с помощью воздушных рулей и поворотных камер рулевых двигателей.

Р-7 считается самой удачной советской ракетой. В 1957 году она вывела на орбиту Земли первый искусственный спутник, в 1961-м — первый пилотируемый корабль с человеком на борту. Современные ракеты-носители семейства "Союз" — прямые потомки той самой "семерки".

Военный "Союз"

К середине 1967-го группа конструкторов под руководством Козлова собрала полноразмерный макет необычного космического корабля 7К-ВИ, вооруженного скорострельной 23-миллиметровой автоматической авиационной пушкой НР-23. Это орудие было приспособлено для стрельбы в безвоздушном пространстве и предназначалось для обороны корабля от спутников-перехватчиков и вражеских кораблей-инспекторов.

Разработанный по секретной программе "Звезда" военный космический аппарат оснащался оптическим визиром ОСК-4 с фотоаппаратом для съемки земной поверхности.

Специальная аппаратура "Свинец" позволяла наблюдать за пусками баллистических ракет. Источником энергии служили два радиоизотопных термогенератора.