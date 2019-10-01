Москвич семь лет живет в трейлере с собакой и терпит издевательства соседа

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Ирина Халецкая. Москвич Рафаэл Гюльбекян уже семь лет живет в автоприцепе. Окружающие Москвич Рафаэл Гюльбекян уже семь лет живет в автоприцепе. Окружающие не против . Все, кроме одного. По словам Гюльбекяна, докучливый сосед пытается повредить трейлер и угрожает физической расправой. Более того, он якобы неоднократно нападал на обитателя автофургона с кулаками. Радиофизик Рафаэл все записывает на видеокамеру и пытается наказать обидчика через суд.

"Домик под яблоней"

"Я живу в Москве по адресу: улица Профсоюзная, 88/20, мобильный домик под яблоней" — так начинается заявление Рафаэла Гюльбекяна. Последние несколько месяцев он рассылал его во всевозможные инстанции, пытаясь хоть как-то привлечь внимание к своей истории.

Звучит смешно: "домик под яблоней", но право на это место жительства Рафаэл официально доказал через суд, и ни у кого нет законных оснований требовать, чтобы он оттуда убрался. Даже всю корреспонденцию почтальон приносит ему на этот причудливый адрес.

Однако Гюльбекян не по собственному желанию оказался в таких условиях. Из окна его прицепа видна многоэтажка — раньше в этом доме была и его квартира, где Рафаэл жил с женой и подрастающей дочкой. Но отношения испортились, супруга подала на развод.

"Квартиру оформил на жену. Она решила развестись, а потом меня и выписали, как уже бывшего члена семьи", — вскользь объясняет Рафаэл, не вдаваясь в подробности. Он считает, что все было сделано по закону. По иронии судьбы та же судья, по решению которой Рафаэля выселили, позже подтвердила право проживать в фургончике на этом месте.

Идти Гюльбекяну было некуда. Вот он и купил фургон, который припарковал рядом с домом. Надеялся помириться с женой, хотел быть ближе к дочери, даже купил ей в подарок щенка — милого и очень похожего на плюшевого. Так и назвал его "Я папин подарок", а сокращенно Япп. Но бывшая супруга примирительный жест не оценила. Она продала квартиру и уехала, забрав маленькую дочь с собой.

© Фото : предоставлено Рафаэлем Гюльбекяном Припаркованный под яблоней трейлер © Фото : предоставлено Рафаэлем Гюльбекяном Припаркованный под яблоней трейлер

"Тогда ей было семь лет. Сейчас-то уже взрослая девочка, но возможности со мной встретиться так и не нашла. Наверное, не хочет. А я ее очень люблю, да, жаль, столько времени прошло. Сейчас уже и сам не хочу, чтобы она меня видела старым и немощным", — вздыхает Рафаэл.

"Эй, мужик, я поговорить хочу!"

Гюльбекян обустроил свое нетипичное жилье по последнему слову техники: на крышу выставил солнечные батареи, подключил газ. Оборудовал мастерскую, где делал сушилки для обуви — для них даже создал официальный сайт. Товар назвал в честь верного друга: "Япп-сушки".

Однако три года назад спокойная жизнь Гюльбекяна в фургоне закончилась. Как-то раз, возвращаясь домой, он проходил по двору и услышал, что кто-то его зовет. Это был сосед Сергей Незанов (фамилия изменена. — Прим. ред.). По утверждению Рафаэля, тот был пьян и начал приставать к нему с вопросами.

"Кричал: "Эй, мужик, я поговорить хочу!" Я отмахнулся, сославшись на дела. Он не унимается и говорит: "Тогда вечером приду к тебе". Зачем мне такие знакомые? Отрезал: "Нет, не надо". Оскорбившись, Незанов стал ругаться и двинулся на меня. А у меня есть приспособление, которое отпугивает собак, называется "Чародей". Я держу его в кармане на случай, если пристанут бродячие псы. Ну и нажал. Раздался громкий хлопок, Незанов испугался и убежал", — описывает ситуацию Гюльбекян.

С тех пор у Сергея появилось своеобразное хобби: он регулярно приходит к трейлеру. По словам Рафаэля, нарушитель спокойствия и угрожал, и устраивал скандалы, и бил стекла в домике. В общей сложности, по подсчетам Гюльбекяна, сосед навещал его 48 раз.

Мир глазами собаки

Рафаэл обращался в правоохранительные органы. Полиция возбудила уголовное дело по 119-й статье УК "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью". Незанову предъявили обвинение, он находится под подпиской о невыезде. Но, как говорит Гюльбекян, дело так и не передали в суд, хотя сроки уголовного преследования давно вышли. Помимо этого, он встречался с Незановым с частным обвинением у мирового судьи.

"Поздно вечером 1 октября я шел домой с собакой и на углу улиц Бутлерова и Профсоюзной Сергей напал на меня", — объясняет он причины обращения в суд.

© Фото : предоставлено Рафаэлем Гюльбекяном Пес Рафаэля Гюльбекяна по кличке Япп © Фото : предоставлено Рафаэлем Гюльбекяном Пес Рафаэля Гюльбекяна по кличке Япп

В тот момент, по его словам, на Яппе была шлейка с камерой — они снимали фильм "Мир глазами собаки". "Знаете, сейчас же все что-то снимают для интернета, вот и мы хотели сделать свой фильм. Только закончился он неожиданно, — продолжает Гюльбекян. — Япп вовремя обернулся. В кадр попал Сергей, который бьет меня в голову. Я падаю. Он перебежал дорогу и, как я понял, уехал на такси".

Казалось бы, запись должна была стать основным доказательством в суде. Но нападавшего оправдали за "отсутствием в его действиях состава инкриминируемого преступления". "Экспертиза не смогла доказать, что ущерб, причиненный мне, нанес именно он, поскольку у меня уже есть другие болезни, связанные с головным мозгом", — уточняет собеседник.

Потом были другие эпизоды. Рафаэл говорит, что видел, как Незанов однажды пытался проникнуть в его домик на колесах. Сергей, вероятно, думал, что хозяин фургона сейчас выйдет к нему, а Рафаэл в это время был снаружи.

"Он кричал, что я, дескать, мешаю пройти ему домой, хотя подъезд находился за его же спиной. Достаточно развернуться, а не со мной разговаривать. Я вызвал полицию и отогнал его электрошокером, потому что боялся за сохранность домика. Незанов снимал, как я размахиваю шокером. Позже он заявил сотрудникам, что я его два раза ударил током, хотя такого не было. Сами посудите, если человека достать шокером, сможет ли он, как ни в чем не бывало, записывать видео? Нет, конечно, он упал бы без сознания", — аргументирует Гюльбекян. Он снова подал в суд, но уже за клевету.

На заседании, говорит Рафаэл, он предъявил все доказательства, в том числе нашел в Сети и приложил видео испытаний такого же шокера у сотрудников правоохранительных органов. "Мировой судья ролик истребовала и посмотрела. Но в решении об этом нет ни слова, она просто этот факт выкинула. Также изменила мои слова и слова Незанова в итоговом приговоре. Получилось, будто он думал, что разряды — это и есть удары. На основании этого его и оправдали", — возмущается Гюльбекян.

Ошарашенный хозяин фургона сообщил судье, что она нарушила статью 305.1 УК России ("Вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта"). "Если она не согласна с этим, пусть против меня возбудят дело о клевете. Я несу полную ответственность за эти обвинения и могу их обосновать. Но за полгода она так и не отреагировала. Я написал во все инстанции, требую обратить внимание на это", — подчеркивает он.

Гюльбекян обращался к уполномоченному по правам человека по городу Москве Татьяне Потяевой. "Они меня поддержали — послали запросы в прокуратуру города. Буквально на той неделе мне пришло письмо: Татьяна Александровна, большой человек, обратилась в СК с просьбой затребовать материалы дела из полиции, детально изучить их и дать правовую оценку (в распоряжении редакции есть ответ Потяевой. — Прим. ред.). Наш участковый, честный человек, сказал мне, что материалы уже забрали. Но что будет дальше?" — задается он вопросом.

"Зарабатывает исками"

РИА Новости связалось с Незановым, и тот изложил свою версию: Гюльбекян, по его мнению, специально провоцирует соседа на скандалы, а потом заваливает исками. Такими неоднозначными методами он якобы пытается заработать себе на квартиру, считает Незанов.

"У него такой образ жизни — писать кляузы во все инстанции. Провоцирует народ, цепляет и все снимает на камеру, потом судится со всеми подряд. Составляет иски по 50-100 тысяч, через эти судебные процессы пытается заработать себе на однокомнатную квартиру. Так и живет", — не скрывает раздражения Сергей Незанов. Он говорит, что "народ к Рафаэлю ходит постоянно", а не только он один.

При этом Незанов не отрицает, что нападал на пенсионера. Правда, уточнил: Рафаэл монтирует ролики так, что на них не видно, "как происходит сама провокация".

"Он монтирует то, что ему нужно, и несет в суд. А то, как было на самом деле, не показывает. Профессиональный провокатор. Но правда на моей стороне", — уверен собеседник.

"Лежачий человек никому не нужен"

Сейчас житель трейлера Рафаэл находится в больнице — повредил ногу, когда устанавливал камеру видеонаблюдения на крышу "домика под яблоней". В итоге возникли осложнения, ему удалили полпятки. Даже с костылями ходить пока тяжело.