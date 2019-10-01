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РИА Новости
Туризм

В Монте-Карло гости круизного лайнера ночевали на берегу на спортплощадке

00:09 01.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПорт Эркюль, княжество Монако, на втором плане город Монако-Вилль
Порт Эркюль, княжество Монако, на втором плане город Монако-Вилль
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пассажиры круизного лайнера были вынуждены ночевать в на берегу в непростых условиях после того, как из-за шторма не смогли вернуться на борт, сообщает The Sun.
Из-за плохой погоды 1170 туристов, большая часть из которых - британцы, застряли в Монте-Карло на 24 часа. Отдыхающих в лодках доставили на берег, а когда они захотели вернуться на лайнер, это было невозможно, так как на море начался шторм. Пассажиров отвели в баскетбольный зал, где многие спали на раскладных кроватях и даже на картонках.
"Это было ужасно. Такая ситуация испортила нам каникулы, - сказала мать двоих детей Джулия Роусон. - Мы должны были провести день в самом роскошном и дорогом месте на земле, но нам пришлось ночевать на полу".
Другие пассажиры также сообщили, что "это просто позор, было очень холодно".
Представитель круизной компании заявил, что путешествие пришлось прервать из-за плохих метеоусловий.
"Это, конечно, не то, что мы хотели бы для наших гостей, но безопасность является нашим абсолютным приоритетом”, - сказал он.
Туристы с круизного лайнера Spectrum of the Seas в порту Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
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