В Монте-Карло гости круизного лайнера ночевали на берегу на спортплощадке

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пассажиры круизного лайнера были вынуждены ночевать в на берегу в непростых условиях после того, как из-за шторма не смогли вернуться на борт, Пассажиры круизного лайнера были вынуждены ночевать в на берегу в непростых условиях после того, как из-за шторма не смогли вернуться на борт, сообщает The Sun.

Из-за плохой погоды 1170 туристов, большая часть из которых - британцы, застряли в Монте-Карло на 24 часа. Отдыхающих в лодках доставили на берег, а когда они захотели вернуться на лайнер, это было невозможно, так как на море начался шторм. Пассажиров отвели в баскетбольный зал, где многие спали на раскладных кроватях и даже на картонках.

"Это было ужасно. Такая ситуация испортила нам каникулы, - сказала мать двоих детей Джулия Роусон. - Мы должны были провести день в самом роскошном и дорогом месте на земле, но нам пришлось ночевать на полу".

Другие пассажиры также сообщили, что "это просто позор, было очень холодно".

Представитель круизной компании заявил, что путешествие пришлось прервать из-за плохих метеоусловий.