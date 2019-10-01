В Приморье опубликовали необычное видео гималайских медведей

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. С помощью фотоловушки сотрудникам заповедника "Земля леопарда" удалось сделать необычное видео гималайских медведей.
"Семейство гималайских медведей забралось на "вершину мира" и сделало "селфи" на "Земле леопарда", - сообщили в соцсети сотрудники пресс-службы заказника. - Необычные кадры попали в фотоловушку национального парка. На горе дикие звери смогли найти себе обед и оценить великолепие окружающего мира".
В нацпарке действуют более 400 автоматических камер, они реагируют на движение и срабатывают во время прохода зверей перед объективом.
Помимо фотоснимков некоторые камеры заказника записывают видео. Это позволяет специалистам изучать поведение животных.