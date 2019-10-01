В Приморье опубликовали необычное видео гималайских медведей

"Семейство гималайских медведей забралось на "вершину мира" и сделало "селфи" на "Земле леопарда", - сообщили в соцсети сотрудники пресс-службы заказника. - Необычные кадры попали в фотоловушку национального парка. На горе дикие звери смогли найти себе обед и оценить великолепие окружающего мира".