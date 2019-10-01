Китайская Народная Республика расположена в Восточной Азии. Граничит с 14 странами (КНДР, Россия, Монголия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Афганистан, Пакистан, Индия, Непал, Бутан, Мьянма, Лаос и Вьетнам), протяженность сухопутной границы – 22,8 тысячи километров. Континентальная часть омывается водами Желтого, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, береговая линия – более 18 тысяч километров. По площади территории (9,6 миллиона квадратных километров) уступает лишь России и Канаде

Китайская цивилизация является одной из древнейших. Традиционная китайская историография ведет отсчет от династии Ся (XXI век до нашей эры) и насчитывает до 20 династических периодов. Первое в истории Китая единое централизованное государство – империя Цинь – было основано в 221 году до нашей эры. Императорская власть в Китае сохранялась до 1911 года, когда в результате Синьхайской революции была свергнута маньчжурская династия Цин и провозглашена Китайская Республика. В последующие годы Китай переживал период фактической раздробленности и господства региональных милитаристских клик. В 1920-х – начале 1930-х годов партия Гоминьдан под руководством Чан Кайши предприняла усилия по восстановлению единого государства, в этот же период началось ее противоборство с Коммунистической партией Китая (КПК), к руководству которой пришел Мао Цзэдун . Для борьбы с гоминьдановским режимом Компартия в 1927 году сформировала Красную армию. С 1931 года Япония начала постепенно оккупировать Китай. К концу 1938 года под ее контролем оказались наиболее развитые в промышленном отношении районы Северного, Центрального и Южного Китая. В этих условиях руководство Гоминьдана согласилось сотрудничать с КПК. Началась Национально-освободительная война в Китае против японских захватчиков (1937-1945). После капитуляции Японии (окончания Второй мировой войны) внутри страны с новой силой вспыхнула гражданская война, победу в которой одержали коммунисты. Их вооруженные силы заняли весь материковый Китай и вынудили Чан Кайши и около двух миллионов его сторонников бежать на остров Тайвань

1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика. СССР первым установил с ней дипломатические отношения. При массированной помощи Советского Союза началось восстановление народного хозяйства и развитие КНР по социалистическому пути.

Разрушительное влияние на Китай оказали годы так называемого "большого скачка" (1958-1960), когда проводилось форсирование темпов экономического роста, тотальное обобществление средств производства, ликвидация сельскохозяйственных кооперативов, создание "народных коммун" и др. "Культурная революция" (1966-1976), вызвавшая дезорганизацию управленческого аппарата, углубила кризис народного хозяйства. Эта политика КПК после смерти Мао Цзэдуна (1976) была признана ошибочной. С 1978 года в КНР был принят курс на экономические реформы и открытость внешнему миру, позволивший начать осуществление программы масштабной модернизации страны.

КНР – унитарное государство. Государственное устройство страны формировалось по образцу республики советского типа с формальным полновластием представительных органов власти – собраний народных представителей (СНП), которые создаются на всех административных уровнях, начиная с волости.

Высший орган государственной власти – Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), избираемое на пять лет. Оно является также и высшим законодательным органом. Между сессиями ВСНП текущие полномочия исполняет Постоянный комитет ВСНП, обладающий законодательными правами. Прямые выборы депутатов проводятся только на волостном и уездном уровнях, члены народных собраний других ступеней избираются нижестоящими СНП.

ВСНП избирает главу государства – председателя КНР и его заместителя, других высших должностных лиц, утверждает состав высшего исполнительного органа КНР – Государственного совета (правительства).

Система органов власти КНР работает под руководством правящей Коммунистической партии Китая, которая насчитывает 88 миллионов членов. Генеральный секретарь ЦК КПК – Си Цзиньпин

Вооруженные силы КНР включают Народно-освободительную армию Китая и Народную вооруженную полицию. На действительной военной службе состоит более трех миллионов человек.

В административном отношении территория КНР состоит из 23 провинций (включая Тайвань), четырех городов центрального подчинения, приравненных по статусу к провинциям (Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Чунцин), пяти автономных районов и двух специальных административных района – Гонконг и Макао. В настоящее время контроль центрального правительства КНР не распространяется на островную провинцию Тайвань, которая большинством стран признается неотъемлемой частью Китая. На ней гоминьдановский режим сохранил название, конституцию и государственные атрибуты Китайской Республики (официальное название Китая в 1912-1949 годах).

КНР занимает первое место в мире по численности населения – 1,395 миллиарда человек (без учета жителей специальных административных районов Гонконг и Макао, а также Тайваня). Уровень урбанизации в 2018 году составил 59,58%. В стране насчитывается около 700 городов, из них 122 – с населением более миллиона человек.

Самая многочисленная национальность (91,5%) – китайцы (хань). 55 национальных меньшинств пользуются ограниченной культурной автономией.

Столица КНР – Пекин. Официальный язык – китайский.

В КНР официально признаны пять религиозных конфессий : буддизм, даосизм, ислам, католичество, протестантство. Остальные, в том числе православие, также имеют легальный статус, но из-за малочисленности отнесены к "локальным".

Денежная единица Китая – юань. С 1996 года введена его конвертируемость по текущим операциям в соответствии с восьмой статьей устава МВФ. С июля 2005 года в Китае отказались от практиковавшейся долгие годы жесткой привязки юаня к доллару США и перешли к расчету его курса в зависимости от котировок корзины основных мировых валют. С 1 октября 2016 года юань включен в состав валютной корзины специальных прав заимствования МВФ.

Номинально Китай относит себя к числу развивающихся стран. В КНР сформировалась смешанная экономика с примерно равными долями государственного, частного и так называемого акционерно-паевого секторов. С момента принятия курса перехода экономики на рыночные рельсы в конце 1970-х годов, Китай прошел путь от аграрной страны до ведущего промышленного игрока на мировом рынке . Стране удалось существенно сократить отставание своего технологического развития от ведущих стран по ряду ключевых отраслей, в т. ч. в атомной энергетике, био-, компьютерных и информационных технологиях, а также в космической промышленности.

Последние сорок лет экономика Китая ежегодно растет темпами, существенно опережающими среднемировые. К 2018 году доля КНР в мировом ВВП по паритету покупательной способности (ППС) увеличилась почти в 2,5 раза по отношению к 2000 году и составила 18,7%. Страна занимает первое место в мире по объему ВВП по ППС с 2014 года и второе место по номинальному ВВП, уступая лишь США.

В 2018 году ВВП КНР вырос на 6,6% до 90 триллионов юаней (13,4 триллиона долларов). Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 5,9% до 63,6 триллиона юаней (9,5 триллиона долларов), розничных продаж – на 9% до 38,1 триллиона юаней (5,6 триллиона долларов). Вклад потребления в рост ВВП достиг 76,2% (+18,6 процентных пункта).

Внешнеторговый товарооборот КНР в 2018 году составил 4,62 триллиона долларов (+12,6%), в том числе экспорт – 2,49 триллиона долларов (+9,9%), импорт – 2,13 триллиона долларов (+15,8%). Основные внешнеторговые партнеры Китая – ЕС, США, АСЕАН, Гонконг, Япония и Республика Корея.

Объем привлеченных за 2018 год в КНР прямых иностранных инвестиций составил 135 миллиардов долларов (+3%). Золотовалютные резервы страны по состоянию на конец 2018 года – 3,72 триллиона долларов.

ВВП Китая в годовом выражении в первом полугодии 2019 года составил 45,09 триллиона юаней ( 6,6 триллиона долларов ), рост в годовом выражении – 6,3%.

Китай имеет развитую многоотраслевую промышленность, основные рынки сбыта продукции которой расположены за рубежом. Страна является лидером по числу промышленных предприятий в мире. Темпы роста аграрного производства заметно уступают значениям аналогичных показателей других отраслей. Однако сельское хозяйство остается важной отраслью для экономики страны.

В КНР действует система обязательного девятилетнего школьного обучения (финансирование осуществляется за счет центрального и местного бюджетов), а также платных средней школы высшей ступени, профессионально-технического и высшего образования.

В стране насчитывается более 2,7 тысячи профессиональных художественных коллективов, 2,8 тысячи культурных центров, 3 тысячи публичных библиотек, 370 художественных галерей, 3,8 тысячи музеев. В Китае издается наибольшее в мире количество печатных СМИ – более 10 тысяч наименований периодических изданий общим тиражом свыше 40 миллиардов экземпляров. По числу пользователей сети интернет (731 миллион человек) КНР также занимает первое место.