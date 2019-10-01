Китайская Народная Республика расположена в Восточной Азии. Граничит с 14 странами (КНДР, Россия, Монголия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Афганистан, Пакистан, Индия, Непал, Бутан, Мьянма, Лаос и Вьетнам), протяженность сухопутной границы – 22,8 тысячи километров. Континентальная часть омывается водами Желтого, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, береговая линия – более 18 тысяч километров. По площади территории (9,6 миллиона квадратных километров) уступает лишь России и Канаде.
Китайская цивилизация является одной из древнейших. Традиционная китайская историография ведет отсчет от династии Ся (XXI век до нашей эры) и насчитывает до 20 династических периодов. Первое в истории Китая единое централизованное государство – империя Цинь – было основано в 221 году до нашей эры. Императорская власть в Китае сохранялась до 1911 года, когда в результате Синьхайской революции была свергнута маньчжурская династия Цин и провозглашена Китайская Республика. В последующие годы Китай переживал период фактической раздробленности и господства региональных милитаристских клик. В 1920-х – начале 1930-х годов партия Гоминьдан под руководством Чан Кайши предприняла усилия по восстановлению единого государства, в этот же период началось ее противоборство с Коммунистической партией Китая (КПК), к руководству которой пришел Мао Цзэдун. Для борьбы с гоминьдановским режимом Компартия в 1927 году сформировала Красную армию. С 1931 года Япония начала постепенно оккупировать Китай. К концу 1938 года под ее контролем оказались наиболее развитые в промышленном отношении районы Северного, Центрального и Южного Китая. В этих условиях руководство Гоминьдана согласилось сотрудничать с КПК. Началась Национально-освободительная война в Китае против японских захватчиков (1937-1945). После капитуляции Японии (окончания Второй мировой войны) внутри страны с новой силой вспыхнула гражданская война, победу в которой одержали коммунисты. Их вооруженные силы заняли весь материковый Китай и вынудили Чан Кайши и около двух миллионов его сторонников бежать на остров Тайвань.
1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика. СССР первым установил с ней дипломатические отношения. При массированной помощи Советского Союза началось восстановление народного хозяйства и развитие КНР по социалистическому пути.
Разрушительное влияние на Китай оказали годы так называемого "большого скачка" (1958-1960), когда проводилось форсирование темпов экономического роста, тотальное обобществление средств производства, ликвидация сельскохозяйственных кооперативов, создание "народных коммун" и др. "Культурная революция" (1966-1976), вызвавшая дезорганизацию управленческого аппарата, углубила кризис народного хозяйства. Эта политика КПК после смерти Мао Цзэдуна (1976) была признана ошибочной. С 1978 года в КНР был принят курс на экономические реформы и открытость внешнему миру, позволивший начать осуществление программы масштабной модернизации страны.
КНР – унитарное государство. Государственное устройство страны формировалось по образцу республики советского типа с формальным полновластием представительных органов власти – собраний народных представителей (СНП), которые создаются на всех административных уровнях, начиная с волости.
Высший орган государственной власти – Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), избираемое на пять лет. Оно является также и высшим законодательным органом. Между сессиями ВСНП текущие полномочия исполняет Постоянный комитет ВСНП, обладающий законодательными правами. Прямые выборы депутатов проводятся только на волостном и уездном уровнях, члены народных собраний других ступеней избираются нижестоящими СНП.
ВСНП избирает главу государства – председателя КНР и его заместителя, других высших должностных лиц, утверждает состав высшего исполнительного органа КНР – Государственного совета (правительства).
Председатель КНР – Си Цзиньпин, премьер Государственного совета – Ли Кэцян, председатель Постоянного комитета ВСНП – Ли Чжаньшу.
Система органов власти КНР работает под руководством правящей Коммунистической партии Китая, которая насчитывает 88 миллионов членов. Генеральный секретарь ЦК КПК – Си Цзиньпин.
Вооруженные силы КНР включают Народно-освободительную армию Китая и Народную вооруженную полицию. На действительной военной службе состоит более трех миллионов человек.
В административном отношении территория КНР состоит из 23 провинций (включая Тайвань), четырех городов центрального подчинения, приравненных по статусу к провинциям (Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Чунцин), пяти автономных районов и двух специальных административных района – Гонконг и Макао. В настоящее время контроль центрального правительства КНР не распространяется на островную провинцию Тайвань, которая большинством стран признается неотъемлемой частью Китая. На ней гоминьдановский режим сохранил название, конституцию и государственные атрибуты Китайской Республики (официальное название Китая в 1912-1949 годах).
КНР занимает первое место в мире по численности населения – 1,395 миллиарда человек (без учета жителей специальных административных районов Гонконг и Макао, а также Тайваня). Уровень урбанизации в 2018 году составил 59,58%. В стране насчитывается около 700 городов, из них 122 – с населением более миллиона человек.
Самая многочисленная национальность (91,5%) – китайцы (хань). 55 национальных меньшинств пользуются ограниченной культурной автономией.
Столица КНР – Пекин. Официальный язык – китайский.
В КНР официально признаны пять религиозных конфессий: буддизм, даосизм, ислам, католичество, протестантство. Остальные, в том числе православие, также имеют легальный статус, но из-за малочисленности отнесены к "локальным".
Денежная единица Китая – юань. С 1996 года введена его конвертируемость по текущим операциям в соответствии с восьмой статьей устава МВФ. С июля 2005 года в Китае отказались от практиковавшейся долгие годы жесткой привязки юаня к доллару США и перешли к расчету его курса в зависимости от котировок корзины основных мировых валют. С 1 октября 2016 года юань включен в состав валютной корзины специальных прав заимствования МВФ.
Номинально Китай относит себя к числу развивающихся стран. В КНР сформировалась смешанная экономика с примерно равными долями государственного, частного и так называемого акционерно-паевого секторов. С момента принятия курса перехода экономики на рыночные рельсы в конце 1970-х годов, Китай прошел путь от аграрной страны до ведущего промышленного игрока на мировом рынке. Стране удалось существенно сократить отставание своего технологического развития от ведущих стран по ряду ключевых отраслей, в т. ч. в атомной энергетике, био-, компьютерных и информационных технологиях, а также в космической промышленности.
Последние сорок лет экономика Китая ежегодно растет темпами, существенно опережающими среднемировые. К 2018 году доля КНР в мировом ВВП по паритету покупательной способности (ППС) увеличилась почти в 2,5 раза по отношению к 2000 году и составила 18,7%. Страна занимает первое место в мире по объему ВВП по ППС с 2014 года и второе место по номинальному ВВП, уступая лишь США.
В 2018 году ВВП КНР вырос на 6,6% до 90 триллионов юаней (13,4 триллиона долларов). Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 5,9% до 63,6 триллиона юаней (9,5 триллиона долларов), розничных продаж – на 9% до 38,1 триллиона юаней (5,6 триллиона долларов). Вклад потребления в рост ВВП достиг 76,2% (+18,6 процентных пункта).
Внешнеторговый товарооборот КНР в 2018 году составил 4,62 триллиона долларов (+12,6%), в том числе экспорт – 2,49 триллиона долларов (+9,9%), импорт – 2,13 триллиона долларов (+15,8%). Основные внешнеторговые партнеры Китая – ЕС, США, АСЕАН, Гонконг, Япония и Республика Корея.
Объем привлеченных за 2018 год в КНР прямых иностранных инвестиций составил 135 миллиардов долларов (+3%). Золотовалютные резервы страны по состоянию на конец 2018 года – 3,72 триллиона долларов.
ВВП Китая в годовом выражении в первом полугодии 2019 года составил 45,09 триллиона юаней (6,6 триллиона долларов), рост в годовом выражении – 6,3%.
Китай имеет развитую многоотраслевую промышленность, основные рынки сбыта продукции которой расположены за рубежом. Страна является лидером по числу промышленных предприятий в мире. Темпы роста аграрного производства заметно уступают значениям аналогичных показателей других отраслей. Однако сельское хозяйство остается важной отраслью для экономики страны.
В КНР действует система обязательного девятилетнего школьного обучения (финансирование осуществляется за счет центрального и местного бюджетов), а также платных средней школы высшей ступени, профессионально-технического и высшего образования.
В стране насчитывается более 2,7 тысячи профессиональных художественных коллективов, 2,8 тысячи культурных центров, 3 тысячи публичных библиотек, 370 художественных галерей, 3,8 тысячи музеев. В Китае издается наибольшее в мире количество печатных СМИ – более 10 тысяч наименований периодических изданий общим тиражом свыше 40 миллиардов экземпляров. По числу пользователей сети интернет (731 миллион человек) КНР также занимает первое место.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников