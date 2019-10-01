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РИА Новости

Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

05:59 01.10.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik
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Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе.
Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) был подписан 29 мая 2014 года в Астане (Казахстан) президентами России, Белоруссии и Казахстана. Вступил в силу 1 января 2015 года.
Статус государств-членов ЕАЭС имею Армения (со 2 января 2015 года), Белоруссия, Казахстан, Киргизия (с 12 августа 2015 года) и Россия. 14 мая 2018 года статус государства-наблюдателя получила Молдавия.
Площадь территории стран ЕАЭС – более 20 миллионов квадратных километров (14% мировой суши), численность населения стран ЕАЭС, по состоянию на конец 2018 года, составила 184 миллиона человек.
Объем валового внутреннего продукта стран-членов ЕАЭС в 2018 году составил 1,9 триллиона долларов; объем промышленного производства – 1,2 триллиона долларов, объем производства продукции сельского хозяйства – 108,8 миллиарда долларов.
Объем взаимного товарооборота в странах ЕАЭС по итогам 2018 года составил 59,7 миллиарда долларов; объем внешней торговли товарами с третьими странами – 753,4 миллиарда долларов.
Евразийский экономический союз создан на базе Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии и Единого экономического пространства.
В рамках Союза обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики.
Идея создания ЕАЭС была заложена в принятой президентами России, Белоруссии и Казахстана 18 ноября 2011 года Декларации о евразийской экономической интеграции. В ней были зафиксированы цели евразийской экономической интеграции на перспективу, в том числе провозглашена задача создания Евразийского экономического союза к 1 января 2015 года.
Создание ЕАЭС означает переход к следующей после Таможенного союза и Единого экономического пространства стадии интеграции.
Основными целями Союза являются:
– создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения;
– стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза;
– всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики.
Высшим органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств-членов или главы правительств стран-членов, они наделены полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Высшего совета. ВЕЭС рассматривает принципиальные вопросы деятельности Союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей Союза. Заседания Высшего совета проводятся не реже одного раза в год. Для решения неотложных вопросов деятельности Союза по инициативе любого из государств-членов или председателя Высшего совета могут созываться внеочередные заседания Высшего совета.
Реализацию и контроль за исполнением Договора ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и решений Высшего совета обеспечивает Межправительственный совет (ЕМС), состоящий из глав правительств государств-членов. Заседания Межправительственного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Союза со штаб-квартирой в Москве. Основными задачами Комиссии являются обеспечение условий функционирования и развития Союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках Союза.
Суд Союза – судебный орган Союза, обеспечивающий применение государствами-членами и органами Союза Договора о ЕАЭС и иных международных договоров в рамках Союза.
Предусматривается создание к 2025 года наднационального органа по регулированию финансового рынка, который станет базовым элементом формирования общего финансового рынка ЕАЭС.
Финансирование деятельности органов Союза осуществляется за счет средств бюджета Союза, который формируется в российских рублях за счет долевых взносов государств-членов (Армения – 1,11%, Белоруссия – 4,56%, Казахстан – 7,11%, Киргизия – 1,9%, Российская Федерация – 85,32%).
В 2018 году он превысил 8,1 миллиарда рублей. В 2019 году – 8,7 миллиарда рублей.
Председательство в ВЕЭС, ЕМС и Совете ЕЭК (уровень вице-премьеров) осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.
В 2019 году в указанных органах председательствует Армения.
Союз открыт для вступления любого государства, разделяющего его цели и принципы, на условиях, согласованных государствами-членами. Также предусмотрена процедура выхода из Союза.
В декабре 2018 года была учреждена медаль "За вклад в развитие Евразийского экономического союза".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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