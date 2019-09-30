Государственный долг Якутии снизился на более чем шесть млрд рублей

ЯКУТСК, 30 сен – РИА Новости. Государственный долг Якутии снизился на более чем 6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства финансов.

По данным ведомства, с начала года долговая нагрузка региона снизилась с 44,8% до 39,6%.

"На 1 сентября 2019 года, объем государственного долга республики снизился на 6,7 миллиарда рублей и составил 50,9 миллиарда рублей. Месяцем ранее объем госдолга составлял 57,6 миллиарда рублей, в составе которого был учтен краткосрочный бюджетный кредит в сумме 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Снижение произошло за счёт погашения краткосрочного бюджетного кредита на пополнение остатков средств в сумме 5 миллиардов рублей, полного погашения бюджетного кредита минфина России на сумму 562 миллионов рублей, погашения обязательств по государственным ценным бумагам на сумму 825 миллионов рублей, а также уменьшения долга по государственным гарантиям на 252 миллиона рублей.