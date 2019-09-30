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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Государственный долг Якутии снизился на более чем шесть млрд рублей

11:18 30.09.2019 (обновлено: 11:20 01.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 50 копеек
Монеты номиналом 50 копеек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
ЯКУТСК, 30 сен – РИА Новости. Государственный долг Якутии снизился на более чем 6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства финансов.
По данным ведомства, с начала года долговая нагрузка региона снизилась с 44,8% до 39,6%.
"На 1 сентября 2019 года, объем государственного долга республики снизился на 6,7 миллиарда рублей и составил 50,9 миллиарда рублей. Месяцем ранее объем госдолга составлял 57,6 миллиарда рублей, в составе которого был учтен краткосрочный бюджетный кредит в сумме 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Снижение произошло за счёт погашения краткосрочного бюджетного кредита на пополнение остатков средств в сумме 5 миллиардов рублей, полного погашения бюджетного кредита минфина России на сумму 562 миллионов рублей, погашения обязательств по государственным ценным бумагам на сумму 825 миллионов рублей, а также уменьшения долга по государственным гарантиям на 252 миллиона рублей.
"Такие показатели позволяют Якутии оставаться в группе субъектов РФ с высокой долговой устойчивостью... Ожидаемая долговая нагрузка на государственный бюджет республики Саха (Якутия) по итогам 2019 года не превысит 41%", - добавили в минфине.
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