В сенате США попросили расследовать связи Байдена и Клинтон с Украиной

ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Глава комитета по финансам сената Чак Грассли и глава комитета по внутренней безопасности Рон Джонсон, представляющие Республиканскую партию США, обратились с письмом к генпрокурору страны Уильяму Барру, в котором просят расследовать связи с Украиной бывшего вице-президента Джо Байдена и бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Письмо является продолжением запроса, направленного Грассли в 2017 году в минюст США с просьбой проверить информацию о том, что демократы и Клинтон пытались годом ранее использовать украинские власти для дискредитации тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа.
Сенаторы напоминают, что по итогам начавшегося в 2017 году "российского расследования" спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств "сговора" Трампа с российскими властями.
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В связи с этим Грассли и Джонсон требуют от Барра ответить на вопрос, ведет ли минюст расследование относительно связей между штабом Клинтон и властями Украины, а также почему украинская гражданка Александра Чалупа не была зарегистрирована в США в качестве "иностранного агента" (для сравнения: за отсутствие такой регистрации в 2019 году в США была осуждена россиянка Мария Бутина).
Отдельно сенаторы требуют выяснить роль Байдена в увольнении в 2016 году генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование в отношении компании Burisma, где работал сын политика – Хантер Байден.
По мнению законодателей, опубликованные недавно документы "ставят под сомнение заявленные причины ультиматума… Байдена уволить украинского прокурора, который расследовал компанию, в которой сын Байдена был членом совета директоров".
Сам Байден, который признался, что требовал от властей Украины уволить Шокина, объяснял это крайне неудовлетворительной работой генпрокурора.
Письмо Джонсона и Грассли направлено на фоне начала процедуры импичмента Трампа, которую ранее инициировало демократическое меньшинство палаты представителей конгресса.
Процедура была начата после сообщений в СМИ о том, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена и о связях демократов с Украиной. Опубликованная стенограмма подтвердила, что президент США высказывал такую просьбу. Демократы считают это попыткой использовать украинские власти в предвыборной кампании-2020 для компрометации Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства. Трамп эти обвинения отрицает.
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