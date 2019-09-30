В сенате США попросили расследовать связи Байдена и Клинтон с Украиной

ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Глава комитета по финансам сената Чак Грассли и глава комитета по внутренней безопасности Рон Джонсон, представляющие Республиканскую партию США, обратились с письмом к генпрокурору страны Уильяму Барру, в котором просят расследовать связи с Украиной бывшего вице-президента Джо Байдена и бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Письмо является продолжением запроса, направленного Грассли в 2017 году в минюст США с просьбой проверить информацию о том, что демократы и Клинтон пытались годом ранее использовать украинские власти для дискредитации тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа.

Сенаторы напоминают, что по итогам начавшегося в 2017 году "российского расследования" спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств "сговора" Трампа с российскими властями.

В связи с этим Грассли и Джонсон требуют от Барра ответить на вопрос, ведет ли минюст расследование относительно связей между штабом Клинтон и властями Украины, а также почему украинская гражданка Александра Чалупа не была зарегистрирована в США в качестве "иностранного агента" (для сравнения: за отсутствие такой регистрации в 2019 году в США была осуждена россиянка Мария Бутина).

Отдельно сенаторы требуют выяснить роль Байдена в увольнении в 2016 году генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование в отношении компании Burisma, где работал сын политика – Хантер Байден.

По мнению законодателей, опубликованные недавно документы "ставят под сомнение заявленные причины ультиматума… Байдена уволить украинского прокурора, который расследовал компанию, в которой сын Байдена был членом совета директоров".

Сам Байден, который признался, что требовал от властей Украины уволить Шокина, объяснял это крайне неудовлетворительной работой генпрокурора.

Письмо Джонсона и Грассли направлено на фоне начала процедуры импичмента Трампа, которую ранее инициировало демократическое меньшинство палаты представителей конгресса.