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РИА Новости
Туризм

Власти Индонезии не закроют от туристов остров Комодо ради защиты варанов

23:47 30.09.2019
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© Fotolia / gudkovandreyКомодский варан
Комодский варан
© Fotolia / gudkovandrey
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Власти Индонезии приняли решение не закрывать для туристов остров Комодо в следующем году, поскольку популяция комодских варанов остается относительно стабильной и не находится под угрозой, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра по охране окружающей среды Индонезии.
Ранее сообщалось, что остров Комодо будет временно закрыт для посещения с января 2020 года для увеличения популяции комодских варанов.
"Количество комодских варанов на острове Комодо в период с 2002 по 2019 годы остается относительно стабильным. Нет угрозы снижения популяции", - цитирует агентство слова министра Сити Нурбая Бакар (Siti Nurbaya Bakar).
Она также добавила, что провинциальные и центральные органы власти страны будут работать вместе над модернизацией туристических мест, а также над снабжением патрульных групп необходимым оборудованием и созданием исследовательского центра комодских варанов.
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