Власти Индонезии не закроют от туристов остров Комодо ради защиты варанов

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Власти Индонезии приняли решение не закрывать для туристов остров Комодо в следующем году, поскольку популяция комодских варанов остается относительно стабильной и не находится под угрозой, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра по охране окружающей среды Индонезии.

Ранее сообщалось , что остров Комодо будет временно закрыт для посещения с января 2020 года для увеличения популяции комодских варанов.

"Количество комодских варанов на острове Комодо в период с 2002 по 2019 годы остается относительно стабильным. Нет угрозы снижения популяции", - цитирует агентство слова министра Сити Нурбая Бакар (Siti Nurbaya Bakar).

Она также добавила, что провинциальные и центральные органы власти страны будут работать вместе над модернизацией туристических мест, а также над снабжением патрульных групп необходимым оборудованием и созданием исследовательского центра комодских варанов.