Главу Минобороны Латвии призвали уйти в отставку из-за слов о легионерах СС

Участники марша бывших латышских легионеров ваффен СС и их сторонников у памятника Свободы в Риге. Архивное фото

Участники марша бывших латышских легионеров ваффен СС и их сторонников у памятника Свободы в Риге

РИГА, 30 сен — РИА Новости. Депутат cейма Латвии Игорь Пименов призвал министра обороны Артиса Пабрикса уйти в отставку из-за его заявления о том, что легионеры ваффен СС являются гордостью латышского народа и государства.

По его словам, Пабрикс прославляет действия немецкой армии, с которой боролась антигитлеровская коалиция. При этом Пименов напомнил, что германская агрессия была осуждена Нюрнбергским международным военным трибуналом.

"Процитированные высказывания несовместимы с должностью, занимаемой министром обороны государства Европейского союза. Они дискредитируют Латвию в Европе и мире. Это недопустимо. Министр Пабрикс должен уйти в отставку", — написал Пименов в фейсбуке

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "Латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях ваффен СС, включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.

СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса — суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, который организовывались в том числе и силами СС.