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РИА Новости

Главу Минобороны Латвии призвали уйти в отставку из-за слов о легионерах СС

23:13 30.09.2019 (обновлено: 23:48 30.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкУчастники марша бывших латышских легионеров ваффен СС и их сторонников у памятника Свободы в Риге
Участники марша бывших латышских легионеров ваффен СС и их сторонников у памятника Свободы в Риге
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Участники марша бывших латышских легионеров ваффен СС и их сторонников у памятника Свободы в Риге. Архивное фото
РИГА, 30 сен — РИА Новости. Депутат cейма Латвии Игорь Пименов призвал министра обороны Артиса Пабрикса уйти в отставку из-за его заявления о том, что легионеры ваффен СС являются гордостью латышского народа и государства.
По его словам, Пабрикс прославляет действия немецкой армии, с которой боролась антигитлеровская коалиция. При этом Пименов напомнил, что германская агрессия была осуждена Нюрнбергским международным военным трибуналом.
"Процитированные высказывания несовместимы с должностью, занимаемой министром обороны государства Европейского союза. Они дискредитируют Латвию в Европе и мире. Это недопустимо. Министр Пабрикс должен уйти в отставку", — написал Пименов в фейсбуке.
Участник перед началом марша легионеров Waffen SS у церкви Святого Петра в Риге. 16 марта 2019
17 марта, 00:35РИА Новости
Российское посольство назвало шествие легионеров СС в Риге позором
Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "Латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях ваффен СС, включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.
СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса — суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, который организовывались в том числе и силами СС.
Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело против ветерана Латышского легиона СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса по статье о реабилитации нацизма. Как отметили в СК, в 2017 году Лацис переиздал книгу "Латышский легион в свете истины", где как бывший участник этой структуры одобрил и поддержал деятельность карателей в период Второй мировой на оккупированных территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.
Латвийский политик Висвалдис Лацис
26 сентября, 09:20РИА Новости
Без срока давности. СК завел дело против ветерана Латышского легиона СС
5098273012
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Популярные комментарии
Детские концлагеря в Латвии в 1941-1944. Нормальный человек постыдится вспоминать что был как то связан с нацистской Германией . Латыши допустили на своей земле подобное , по большому счету свою землю они потеряли
1 октября, 00:16
ВВВладимир В
3001001
Закончится в лучшем случае порицанием Игоря Пименова за очернение достойного гражданина Латвии министра обороны. А в ЕС этого просто не заметят. Подумаешь нацисты. Дело привычное..
1 октября, 00:39
ssidorjan1919
1700100
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