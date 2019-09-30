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РИА Новости

Греция ужесточила политику предоставления убежища мигрантам

23:09 30.09.2019
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЛагерь беженцев "Мориа" в Греции
Лагерь беженцев Мориа в Греции
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Лагерь беженцев "Мориа" в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 30 сен - РИА Новости. Совет министров Греции на заседании в понедельник решил ужесточить систему подачи ходатайств об убежище и предоставление убежища, сообщил официальный представитель правительства Стелиос Петсас.
О предстоящем заседании было объявлено заранее, но за день до него на острове Лесбос произошли массовые беспорядки. Мигранты подожгли контейнеры для жилья и устроили бунт в лагере Мориа. В лагере, рассчитанном на 3 тысячи человек, находится 12,6 тысячи мигрантов. В последние месяцы резко вырос миграционный поток с турецкого побережья. Всего на островах Эгейского моря находятся 30,3 тысячи мигрантов.
"На заседании обсуждались последние события в области миграции и потоков беженцев и проект закона об ужесточении системы подачи ходатайств и предоставления убежища", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении официального представителя по итогам заседания.
На основании анализа статистики национальностей тех, кто въезжает в страну, общим убеждением было то, что это проблема мигрантов, а не беженцев, заявил Петсас. По его словам, для исправления ситуации решено усилить охрану границ, уже увеличено ежедневное патрулирование островов в восточной части Эгейского моря.
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Планируется строительство закрытых центров содержания для тех, кто незаконно въехал в страну и не имеет права на убежище, или чье ходатайство отклонено, сообщил Петсас. Сейчас мигранты могут свободно покидать центры размещения и идентификации.
Правительство Греции планирует также ускорить возвращение незаконных мигрантов в Турцию, откуда они прибыли.
"Увеличить возвращение до 10 тысяч до конца 2020 года", - говорится в мерах правительства. В сообщении отмечается, что за 4,5 года правления предыдущего правительства партии СИРИЗА были возвращены 1806 мигрантов.
Помимо этого, теперь немедленно будут возвращать тех, кто незаконно въехал в Греции.
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Планируется продолжать вывозить людей с островов восточной части Эгейского моря в континентальную часть страны.
Петсас сообщил, что заместитель министра защиты граждан Йоргос Кумуцакос посетит Турцию 2-3 октября 2019 года для переговоров по вопросу роста потока мигрантов со своим турецким коллегой. В течение недели ожидаются также визиты министров внутренних дел Франции и Германии в Турцию и Грецию.
Греция выступила с инициативой включить вопрос о росте миграции в повестку Европейского совета 17-18 октября, сообщил Петсас.
Что касается изменений в закон о порядке предоставления убежища, то рассмотрение прошений будет ускорено. Право на получение убежища будут лишены те, кто не выполняет требования властей. Меняется режим содержания просителей - они будут под стражей, а нарушение условий пребывания в центре приема и идентификации сразу же повлечет отказ от приема заявлений.
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