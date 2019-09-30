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РИА Новости

СМИ: в Уфе двое мужчин изнасиловали 50-летнюю бездомную

23:05 30.09.2019 (обновлено: 23:54 30.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Уфе задержали двоих мужчин, изнасиловавших бездомную. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в Калининском районе. Два 33-летних жителя города надругались над 50-летней женщиной. Она обратилась в полицию.
Подозреваемые оказались ранее судимы. В отношении них возбуждены два уголовных дела по статьям УК "Изнасилование, совершенное группой лиц" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц". Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Полиция
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Республика БашкортостанМВД РФУфаПроисшествия
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