СМИ: в Уфе двое мужчин изнасиловали 50-летнюю бездомную

Инцидент произошел в Калининском районе. Два 33-летних жителя города надругались над 50-летней женщиной. Она обратилась в полицию.

Подозреваемые оказались ранее судимы. В отношении них возбуждены два уголовных дела по статьям УК "Изнасилование, совершенное группой лиц" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц". Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.