В Латвии выступили против перевода русских школ на латышский язык

РИГА, 30 сен — РИА Новости. Реформа образования в школах национальных меньшинств Латвии, которая предусматривает их полный перевод на латышский язык обучения в 2020 году, нанесет вред школьникам и государству, заявил в понедельник бывший министр образования и науки Вячеслав Домбровский.

Сейм Латвии 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие, что с 2019/2020 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.

"Считаю, что она (реформа образования - ред.) несет вред не только русскоязычным детям, но и всему обществу, Латвийскому государству в целом. Реформа не подготовлена: не хватает педагогов, нет методик. А значит, де-юре реформа будет внедрена, а де-факто, во-первых, неизбежно пострадает качество образования, во-вторых, ложь и лицемерие станут с первого класса нормой существования для детей и учителей", - написал Домбровский в Facebook

По его словам, учителям в школах нацменьшинств придется преподавать на "хромом латышском". "Носители государственного языка в школы нацменьшинств не стремятся, а кто-то должен преподавать химию и математику. Русскоязычный учитель будет преподавать русскоязычным детям на хромом латышском, перескакивая на родной, чтобы объяснять непонятное", - добавил экс-министр.

По его словам, реформа приведет к тому, что у детей может не оказаться необходимых знаний для сдачи экзаменов и поступления в вуз. "Сознательные, мотивированные... родители наймут репетиторов, чтобы компенсировать детям недостатки государственной системы образования. Но, внимание, вопрос: сколько родителей у нас в стране смогут выделить бюджет на репетиторов для ребенка? А если детей двое, трое?... Выложить сотни евро в месяц на репетиторов смогут не все. Перед детьми из малообеспеченных, да просто не очень богатых семей, будут захлопнуты двери в будущее. Это называется социальное расслоение", - добавил Домбровский.