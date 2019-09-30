Минтранс предложил задерживать зарубежные фуры при неоплате штрафов

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минтранс РФ предлагает задерживать большегрузы зарубежных перевозчиков на выезде из России при наличии неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, до момента их оплаты, следует из поправок, подготовленных ведомством в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и в закон о госконтроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения.

"В случае выявления в пунктах пропуска через госграницу Российской Федерации нарушения законодательства в области дорожного движения при выезде с территории России транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, на котором совершено административное правонарушение, указанное транспортное средство не выпускается с территории РФ до предъявления иностранным перевозчиком документа, подтверждающего уплату штрафа", - предлагается поправками ведомства.

"В отношении иностранцев на практике привлекается к административной ответственности только водитель - физическое лицо, при непосредственной остановке транспортного средства инспекторами контролирующих органов. Но даже в этом случае инспекторы контролирующих органов могут только оформить правонарушение и наложить штраф, так как задержание иностранного транспортного средства (ТС) до уплаты штрафа в КоАП предусмотрено не по всем видам административных нарушений", - обосновывает ведомство необходимость регулирования.

"В результате ТС нарушителя имеет возможность продолжить движение и беспрепятственно покинуть территорию России без уплаты штрафа", - добавляет оно.

При этом, с точки зрения инициаторов поправок, решение о задержании за такие нарушения большегрузов, принадлежащих иностранным перевозчикам, и решение ‎о прекращении задержания должно приниматься должностными лицами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный транспортный надзор, если транспортное средство выезжает с территории России.