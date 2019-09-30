Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T22:56Z
https://ria.ru/20190930/1559297438.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152567/77/1525677741_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_57ba2932ea79a41eec3715a4f2a164ed.jpg
РИА Новости

Минтранс предложил задерживать зарубежные фуры при неоплате штрафов

22:56 30.09.2019
691
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкНа контрольно-пропускном пункте
На контрольно-пропускном пункте
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
На контрольно-пропускном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минтранс РФ предлагает задерживать большегрузы зарубежных перевозчиков на выезде из России при наличии неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, до момента их оплаты, следует из поправок, подготовленных ведомством в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и в закон о госконтроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения.
"В случае выявления в пунктах пропуска через госграницу Российской Федерации нарушения законодательства в области дорожного движения при выезде с территории России транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, на котором совершено административное правонарушение, указанное транспортное средство не выпускается с территории РФ до предъявления иностранным перевозчиком документа, подтверждающего уплату штрафа", - предлагается поправками ведомства.
"В отношении иностранцев на практике привлекается к административной ответственности только водитель - физическое лицо, при непосредственной остановке транспортного средства инспекторами контролирующих органов. Но даже в этом случае инспекторы контролирующих органов могут только оформить правонарушение и наложить штраф, так как задержание иностранного транспортного средства (ТС) до уплаты штрафа в КоАП предусмотрено не по всем видам административных нарушений", - обосновывает ведомство необходимость регулирования.
"В результате ТС нарушителя имеет возможность продолжить движение и беспрепятственно покинуть территорию России без уплаты штрафа", - добавляет оно.
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
Вчера, 20:19РИА Новости
Штрафы для уклонистов от армии предложили увеличить в шесть раз
При этом, с точки зрения инициаторов поправок, решение о задержании за такие нарушения большегрузов, принадлежащих иностранным перевозчикам, и решение ‎о прекращении задержания должно приниматься должностными лицами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный транспортный надзор, если транспортное средство выезжает с территории России.
Кроме этого, поправками предлагается не впускать на территорию страны иностранные фуры в случае, если за ними числятся нарушения транспортного законодательства РФ или нарушения правил дорожного движения в России, а также есть штрафы за неоплату проезда по федеральным трассам в рамках системы "Платон", до того момента, когда соответствующие нарушения не будут устранены.
4520020
Обсудить 0
Министерство транспорта РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Бланк извещения о ДТП
Сумма возмещения по европротоколу увеличится с 1 октября
РИА
Новости
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич призвал не отвечать зеркально на новые антироссийские санкции США
Лагерь беженцев Мориа в Греции
Греция ужесточила политику предоставления убежища мигрантам
Автомобиль BMW X3
BMW отзовет в России 287 авто из-за возможных дефектов подголовника
Лента
новостей
Участники марша бывших латышских легионеров ваффен СС и их сторонников у памятника Свободы в Риге
Главу Минобороны Латвии призвали уйти в отставку из-за слов о легионерах СС
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Дипломаты ответили на слова британского генерала о кибервойне с Россией
Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Новак и Шефчович обсудили новое газовое законодательство Украины
Здание Капитолия в Вашингтоне
В сенате США попросили расследовать связи Байдена и Клинтон с Украиной
Флаг ЕС в Риге
В Латвии выступили против перевода русских школ на латышский язык
Знаки платной парковки
В ГД предложили полностью запретить платные парковки у социальных объектов
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Татарстане пенсионер пытался зарубить женщину, отказавшую ему в сексе
Бурый медведь
В красноярском заповеднике медведь загнал трех туристов на "Чертов палец"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:24В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым
09:24На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
Лента новостейМолния