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РИА Новости

Дипломаты ответили на слова британского генерала о кибервойне с Россией

22:35 30.09.2019 (обновлено: 08:26 01.10.2019)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 30 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские оборонные структуры придумывают несуществующие угрозы для обоснования увеличения бюджетов, заявили в пресс-службе посольства России в Великобритании.
Ранее начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил Telegraph, что страна фактически живет в состоянии войны из-за кибератак со стороны России или других стран.
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"И это вместо того, чтобы объективно существующие мировые проблемы, такие как роль новых информационных технологий в межгосударственном соперничестве, предметно и профессионально обсуждать на международных площадках", — отметили в дипведомстве.
После публикации подобных заявлений российские дипломаты поставят перед британскими коллегами вопрос о том, насколько сказанное Картером соотносится с позицией Лондона.
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"Риторика высшего британского военачальника вызывает озабоченность. Фактически он заявляет, что в современных условиях привычная грань между войной и миром стирается, а сам генерал "чувствует себя как на войне" из-за "усиления конкуренции мировых держав и борьбы идей между государствами и негосударственными субъектами", — сказали в посольстве.
Кроме того, в дипведомстве удивились утверждению генерала, будто Россия и Китай своим "толкованием" международных норм ставят под сомнение "этические и правовые основы применения правил ведения вооруженных конфликтов", а Россия при этом "представляет собой более серьезную угрозу, чем пять лет назад".
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Ранее в Британии создали подразделение для "противодействия" России в соцсетях. Как писала газета Telegraph, так называемая Шестая дивизия призвана воздействовать на общественное мнение и противников Соединенного Королевства, "специализируясь" на информационной войне.
В свою очередь, в МИД заявили, что Москву не испугать подобными подразделениями.
Так, директор центра по киберугрозам Владимир Тарабрин в интервью РИА Новости отметил, что сообщения о различного рода "дивизиях" носят чисто пропагандистский характер.
"Если бы у западных стран имелись реальные намерения вести диалог, они бы об этом не говорили. Поэтому пусть это остается на их совести, а нас "дивизиями" не испугать, мы себя защитим", — подчеркнул он.
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Игорь МоргуловВеликобританияРоссияБезопасностьВ мире
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