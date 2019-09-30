Дипломаты ответили на слова британского генерала о кибервойне с Россией

ЛОНДОН, 30 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские оборонные структуры придумывают несуществующие угрозы для обоснования увеличения бюджетов, заявили в пресс-службе посольства России в Великобритании.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил Telegraph , что страна фактически живет в состоянии войны из-за кибератак со стороны России или других стран.

"И это вместо того, чтобы объективно существующие мировые проблемы, такие как роль новых информационных технологий в межгосударственном соперничестве, предметно и профессионально обсуждать на международных площадках", — отметили в дипведомстве.

После публикации подобных заявлений российские дипломаты поставят перед британскими коллегами вопрос о том, насколько сказанное Картером соотносится с позицией Лондона.

"Риторика высшего британского военачальника вызывает озабоченность. Фактически он заявляет, что в современных условиях привычная грань между войной и миром стирается, а сам генерал "чувствует себя как на войне" из-за "усиления конкуренции мировых держав и борьбы идей между государствами и негосударственными субъектами", — сказали в посольстве.

Кроме того, в дипведомстве удивились утверждению генерала, будто Россия и Китай своим "толкованием" международных норм ставят под сомнение "этические и правовые основы применения правил ведения вооруженных конфликтов", а Россия при этом "представляет собой более серьезную угрозу, чем пять лет назад".

Ранее в Британии создали подразделение для "противодействия" России в соцсетях. Как писала газета Telegraph , так называемая Шестая дивизия призвана воздействовать на общественное мнение и противников Соединенного Королевства, "специализируясь" на информационной войне.

В свою очередь, в МИД заявили, что Москву не испугать подобными подразделениями.

Так, директор центра по киберугрозам Владимир Тарабрин в интервью РИА Новости отметил, что сообщения о различного рода "дивизиях" носят чисто пропагандистский характер.