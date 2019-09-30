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РИА Новости

Маас призвал страны, не принимающие беженцев, бороться с причинами миграции

22:27 30.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас . Архивное фото
ПРАГА, 30 сен – РИА Новости. Страны, которые не желают принимать на своей территории беженцев, должны прилагать усилия для борьбы с причинами миграции, заявил на пресс-конференции в Праге побывавший здесь в понедельник с однодневным визитом глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"По нашему мнению, в решении миграционной проблемы должны принимать участие все страны-члены Евросоюза. При этом мы видим, что среди государств не существует одного мнения на сей счет. Полагаем, что страны, которые не хотят принимать на своей территории беженцев, должны прилагать усилия для борьбы с причинами миграции", - сказал Маас после переговоров с главой МИД Чехии Томашем Петршичеком.
По словам Петршичека, именно к этому и призывает все последние годы своих партнеров Чехия, участвуя различными финансовыми и материальными способами в решении проблем тех стран, откуда идут в Европу потоки беженцев.
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"Чехия хочет добровольно участвовать в общем решении миграционной проблемы. Мы сосредоточились на том, чтобы способствовать предотвращению миграции, бороться с нею в странах Африки и Ближнего Востока. Кроме того, Чехия активно участвует в охране шенгенских границ", - сказал Петршичек.
При этом глава МИД Чехии напомнил, что его страна не закрыла полностью свои границы для мигрантов, она ежегодно принимает немало граждан из балканских и восточноевропейских государств, а также из Вьетнама и Монголии, обращающихся с просьбой о разрешении на жительство в Чехии.
Систему обязательного распределения нелегальных беженцев между странами ЕС в понедельник вновь отверг и чешский премьер Андрей Бабиш. "Я уже не раз говорил и готов повторить снова, что Чехия отвергает несистемные подходы к решению миграции и призывает партнеров по ЕС быть активнее в поисках устраивающих всех способов решения этой проблемы", - сказал Бабиш на пресс-конференции после заседания правительства.
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