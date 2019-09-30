Маас призвал страны, не принимающие беженцев, бороться с причинами миграции

ПРАГА, 30 сен – РИА Новости. Страны, которые не желают принимать на своей территории беженцев, должны прилагать усилия для борьбы с причинами миграции, заявил на пресс-конференции в Праге побывавший здесь в понедельник с однодневным визитом глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"По нашему мнению, в решении миграционной проблемы должны принимать участие все страны-члены Евросоюза. При этом мы видим, что среди государств не существует одного мнения на сей счет. Полагаем, что страны, которые не хотят принимать на своей территории беженцев, должны прилагать усилия для борьбы с причинами миграции", - сказал Маас после переговоров с главой МИД Чехии Томашем Петршичеком.

По словам Петршичека, именно к этому и призывает все последние годы своих партнеров Чехия, участвуя различными финансовыми и материальными способами в решении проблем тех стран, откуда идут в Европу потоки беженцев.

"Чехия хочет добровольно участвовать в общем решении миграционной проблемы. Мы сосредоточились на том, чтобы способствовать предотвращению миграции, бороться с нею в странах Африки и Ближнего Востока. Кроме того, Чехия активно участвует в охране шенгенских границ", - сказал Петршичек.

При этом глава МИД Чехии напомнил, что его страна не закрыла полностью свои границы для мигрантов, она ежегодно принимает немало граждан из балканских и восточноевропейских государств, а также из Вьетнама и Монголии, обращающихся с просьбой о разрешении на жительство в Чехии.