Клинцевич призвал не отвечать зеркально на новые антироссийские санкции США

Министерство финансов США в понедельник объявило о введении санкций против двух россиян и трех связанных, по мнению ведомства, с бизнесменом Евгением Пригожиным компаний за "вмешательство в выборы", под санкции также попали яхта и три самолета. Речь идет о якобы имевших место попытках повлиять на промежуточные выборы в конгресс в 2018 году. Как пояснили в минфине, "сегодняшние санкции увеличивают давление на уже находящегося под ними Евгения Пригожина", а также являются частью работы властей США по предотвращению иностранного вмешательства в выборы, в том числе в 2020 году. В МИД РФ выразили крайнее недоумение новым пакетом антироссийских санкций США, отметив, что этот выпад не останется без ответа, и призвав американских политиков прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю.