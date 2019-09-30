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РИА Новости

Клинцевич призвал не отвечать зеркально на новые антироссийские санкции США

22:24 30.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что на новые санкции США против России не стоит отвечать зеркально, реакцией на них может стать "грустная ироническая улыбка".
Министерство финансов США в понедельник объявило о введении санкций против двух россиян и трех связанных, по мнению ведомства, с бизнесменом Евгением Пригожиным компаний за "вмешательство в выборы", под санкции также попали яхта и три самолета. Речь идет о якобы имевших место попытках повлиять на промежуточные выборы в конгресс в 2018 году. Как пояснили в минфине, "сегодняшние санкции увеличивают давление на уже находящегося под ними Евгения Пригожина", а также являются частью работы властей США по предотвращению иностранного вмешательства в выборы, в том числе в 2020 году. В МИД РФ выразили крайнее недоумение новым пакетом антироссийских санкций США, отметив, что этот выпад не останется без ответа, и призвав американских политиков прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю.
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Клинцевич отметил, что Россия продолжает считать США партнером по решению многих конфликтов. Штаты со временем поймут, что им нечего делить с Россией, надеется он.
"Наверное, можно было бы ответить на эти санкции зеркально. Тем более что, так сказать, достойных кандидатов с американскими паспортами, вмешивающихся так или иначе во внутренние дела России, более чем достаточно. Но не уверен, что это надо делать", - написал он на своей странице в Facebook.
Клинцевич добавил, что американская сторона и так выставила себя в смешном свете, утверждая, будто российский предприниматель пытался "подорвать американские демократические процессы".
"А потому нашим ответом вполне может стать и просто грустная ироническая улыбка", - заключил он.
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