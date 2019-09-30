В ГД внесли проект о переносе на год полной компенсации советских вкладов

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР.

Согласно принятой норме, восстановление сбережений должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.

Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.

Правительство обращает внимание, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы: в 2020 году 45,4 триллиона рублей, в 2021 году 47,22 триллиона, в 2022 году - 49,11 триллиона рублей. А проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, внесенный в понедельник в Госдуму, предусматривает направление на компенсацию советских вкладов по 5,5 миллиарда рублей в год. Аналогичная сумма предусмотрена для компенсации таких вкладов и в законе о бюджете на текущий год.