Венесуэла решила возобновить переговоры по выплате внешнего долга

МОНТЕВИДЕО, 30 сен - РИА Новости. Венесуэла возобновляет переговоры и контакты по выплате внешнего долга, требует взамен снова открыть международное финансирование, сообщил президент страны Николас Мадуро.

"Венесуэла объявила пересмотр всех своих внешних обязательств, и в этот пересмотр мы включили долги. Вице-президент (Делси Родригес) и вице-президент по экономике у стола переговоров со всеми держателями долга Венесуэлы... Я дал указание возобновить переговоры по долгу", - сказал он.

"Мы готовы на переговоры и исполнение всех наших обязательств в обмен на то, что нам откроют двери для международного рефинансирования и финансирования, на которое имеет право каждая страна", - подчеркнул Мадуро.

Президент заявил, что готов и лично встречаться с держателями долга, если это понадобится. Его выступление транслировалось в Twitter.