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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэла решила возобновить переговоры по выплате внешнего долга

21:43 30.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро . Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 30 сен - РИА Новости. Венесуэла возобновляет переговоры и контакты по выплате внешнего долга, требует взамен снова открыть международное финансирование, сообщил президент страны Николас Мадуро.
"Венесуэла объявила пересмотр всех своих внешних обязательств, и в этот пересмотр мы включили долги. Вице-президент (Делси Родригес) и вице-президент по экономике у стола переговоров со всеми держателями долга Венесуэлы... Я дал указание возобновить переговоры по долгу", - сказал он.
"Мы готовы на переговоры и исполнение всех наших обязательств в обмен на то, что нам откроют двери для международного рефинансирования и финансирования, на которое имеет право каждая страна", - подчеркнул Мадуро.
Президент заявил, что готов и лично встречаться с держателями долга, если это понадобится. Его выступление транслировалось в Twitter.
Он напомнил, что "сложность (в выплате долга - ред.) называется Дональд Трамп и его санкции, из-за которых Венесуэла не может осуществлять транзакции".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
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