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РИА Новости

Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином

21:41 30.09.2019 (обновлено: 21:44 30.09.2019)
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Кадр из сериала "Счастливы вместе"
Кадр из сериала Счастливы вместе
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео с задержанием Натальи Бочкаревой, у которой обнаружили кокаин.
По словам специалиста, на записи видно, что артистка находится в состоянии опьянения — наркотического или алкогольного.
"Заметно, что актриса напугана, но при этом ведет себя демонстративно — это характерно для артистов с истероидным типом личности", — пояснил он в комментарии "КП".
Казанцев отметил, что изъятой у Бочкаревой дозы — 0,69 грамма кокаина — заядлым наркоманам не хватит даже на сутки.
"Кокаин — это психостимулятор, действует всего несколько часов, а потом необходима новая доза. У людей употребляющих это называется марафон", — сказал врач.
Задержание актрисы Натальи Бочкаревой
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Нарколог также обратил внимание на связь между резким похудением Бочкаревой после рождения второго ребенка и употреблением запрещенных веществ. При этом сама актриса утверждает, что менее чем за год она сбросила больше 60 килограммов благодаря спорту и ограничениям в питании.
Казанцев заметил, что последствия от кокаина очень серьезные: психоз, паранойя, мания преследования, стойкое нарушение сна, двигательная и речевая суетливость.
"Зависимость от кокаина развивается молниеносно, одной дозы всегда мало. А если кокаин миксуется с алкоголем, как часто делает наш бомонд, все может закончиться остановкой сердца. Кроме того, остановиться на кокаине мало кто может, зачастую пробуют другие наркотики, увеличивают дозы и регулярность", — рассказал Казанцев.
В субботу автомобиль Бочкаревой остановили сотрудники ДПС. У актрисы изъяли 0,69 грамма кокаина. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась. В отношении артистки возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств". Ее отпустили под подписку о невыезде.
Бочкарева опровергает всю информацию о случившемся. По ее словам, этот инцидент — выдумка и попытка "заработать" на ней.
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Наталья БочкареваШоу-бизнесПроисшествия
Популярные комментарии
Похудела благодаря спорту!))))) Спортивное нюхание и литрбол?))))
30 сентября, 22:38
SPSergey Petroff
2570010
100% под дурью и употребляет. 67 штрафов за нарушение ПДД. Вот такая кукла вам прилетит в бочину и ничего ей не будет, потому что Россия - этим все прощается. Законы для народа.
30 сентября, 23:19
igor.fokin
2700114
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