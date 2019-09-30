Комиссия Минздрава проработает в онкоцентре Блохина до конца недели

Ранее в понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство.

"Действительно комиссия работает в центре по моей инициативе, работает большая комиссия в составе 18 человек... Эксперты высшего уровня, профессионалы и организаторы. Работает она уже два недели. Шестого октября будет закончена ее работа и представлено заключение и выводы комиссии. Я с нетерпением жду, и я считаю, что должна быть объективная оценка ситуации, которая нам прояснит некоторые вещи и поможет выбрать правильный баланс", - сказал Стилиди журналистам.