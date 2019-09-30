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РИА Новости

Комиссия Минздрава проработает в онкоцентре Блохина до конца недели

21:33 30.09.2019
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© Пресс-служба ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава РоссииЦентр им. Н.Н.Блохина
Центр им. Н.Н.Блохина
© Пресс-служба ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России
Центр им. Н.Н.Блохина . Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Комиссия Минздрава будет работать в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина до 6 октября, результаты помогут быстрее разрешить конфликтные ситуации, заявил директор центра Иван Стилиди.
Ранее в понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство.
"Действительно комиссия работает в центре по моей инициативе, работает большая комиссия в составе 18 человек... Эксперты высшего уровня, профессионалы и организаторы. Работает она уже два недели. Шестого октября будет закончена ее работа и представлено заключение и выводы комиссии. Я с нетерпением жду, и я считаю, что должна быть объективная оценка ситуации, которая нам прояснит некоторые вещи и поможет выбрать правильный баланс", - сказал Стилиди журналистам.
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
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