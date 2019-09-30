Силовики обстреляли ЛНР, пытаясь вызвать ответный огонь, заявили в Луганске

Разрушения в одном из домов в Донбассе. Архивное фото

Разрушения в одном из домов в Донбассе

ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Украинские силовики три раза с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, пытаясь спровоцировать ополченцев на ответный огонь, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"С начала текущих суток украинские боевики три раза обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия", - сказал Осадчий.