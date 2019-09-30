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РИА Новости

Силовики обстреляли ЛНР, пытаясь вызвать ответный огонь, заявили в Луганске

21:30 30.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушения в одном из домов в Донбассе
Разрушения в одном из домов в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Разрушения в одном из домов в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Украинские силовики три раза с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, пытаясь спровоцировать ополченцев на ответный огонь, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"С начала текущих суток украинские боевики три раза обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия", - сказал Осадчий.
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По его словам, украинские силовики вели огонь по населенным пунктам Нижнее Лозовое, Красный Яр и Калиново-Борщеватое из минометов калибром 82 и 120 миллиметров. "Призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения перемирия, принудить военно-политическое руководство Украины к выполнению минских соглашений и прекратить обстрелы населенных пунктов республики", - добавили в ведомстве.
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