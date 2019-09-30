В онкоцентре Блохина рассказали о зарплатах сотрудников

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина в июле этого года были снижены на 30%, но в августе они соответствовали уровню июня, заявил директор центра Иван Стилиди.

Ранее в понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство