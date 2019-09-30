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РИА Новости

В онкоцентре Блохина рассказали о зарплатах сотрудников

21:17 30.09.2019 (обновлено: 22:09 30.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина в июле этого года были снижены на 30%, но в августе они соответствовали уровню июня, заявил директор центра Иван Стилиди.
Ранее в понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство
"Январь - июнь научные сотрудники в среднем получили 169 тысяч рублей, врачи - 179, средний медперсонал, а именно медсестры - 86, и 66 - санитарки. В июле было некоторое снижение зарплат, возможно ощутимое, на 30% эти показатели были снижены. В августе опять 173 тысячи научные сотрудники, 155 - врачи, 81 тысяча - средний медперсонал и 61 тысяча - санитарки", - сказал Стилиди журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 15:50РИА Новости
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НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАМНМоскваРоссияОбщество
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