В онкоцентре Блохина рассказали о зарплатах сотрудников

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина в июле этого года были снижены на 30%, но в августе они соответствовали уровню июня, заявил директор центра Иван Стилиди.
Ранее в понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство
"Январь - июнь научные сотрудники в среднем получили 169 тысяч рублей, врачи - 179, средний медперсонал, а именно медсестры - 86, и 66 - санитарки. В июле было некоторое снижение зарплат, возможно ощутимое, на 30% эти показатели были снижены. В августе опять 173 тысячи научные сотрудники, 155 - врачи, 81 тысяча - средний медперсонал и 61 тысяча - санитарки", - сказал Стилиди журналистам.