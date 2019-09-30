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РИА Новости

Евросоюз при оформлении санкций перепутал Венесуэлу с Боливией

21:04 30.09.2019 (обновлено: 04:44 01.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Евросоюз заметил ошибку в одном из своих решений о введении санкций против официальных представителей Венесуэлы, где вместо вице-президента этой страны указан вице-президент некоей "Боливийской Республики Венесуэлы", свидетельствует рабочий документ Совета ЕС.
Евросоюз ввел санкции в отношении Венесуэлы в ноябре 2017 года, а в июне 2018 года внес в список новые фамилии, включая вице-президента Делси Родригес Гомес. При этом во французской версии документа Гомес была представлена как "вице-президент Боливийской республики Венесуэла".
Очевидную ошибку заметили только сейчас и внесли в сентябре в Совет ЕС проект решения с исправлением. "Страница 14, вторая колонка, учетные данные. Вместо: "вице-президент Боливийской Республики Венесуэла" следует читать "Боливарианской", - говорится в поправке.
При этом указано, что ошибка допущена в одной версии документа.
Ранее в сентябре ЕС внес в санкционный список фамилии семерых представителей сил безопасности и разведки Венесуэлы. Таким образом, общее число лиц, подпадающих под санкции ЕС по Венесуэле, составило 25 человек.
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ЕвросоюзВенесуэлаБоливияВ мире
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