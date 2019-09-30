Дочь Марка Захарова завершит его спектакль "Капкан"

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Спектакль "Капкан" по мотивам произведений Владимира Сорокина, который не успел доработать режиссер Марк Захаров, завершит его дочь, сказал директор театра Марк Варшавер на заседании Директорской ложи театров Москвы в понедельник.

Художественный руководитель театра "Ленком", выдающийся режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался 28 сентября.

"Марк Анатольевич работал над постановкой "Капкан" по прозе Сорокина. Спектакль готов на 80 процентов. Не успел... Мы обязательно доделаем эту постановку. Мы придумали следующее: поручим доделать спектакль его дочери Александре Марковне, она знает, как он работал", - сказал Варшавер.

Он отметил, что премьерные спектакли состоятся, как и было запланировано, второго и третьего декабря.