Дочь Марка Захарова завершит его спектакль "Капкан"

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Спектакль "Капкан" по мотивам произведений Владимира Сорокина, который не успел доработать режиссер Марк Захаров, завершит его дочь, сказал директор театра Марк Варшавер на заседании Директорской ложи театров Москвы в понедельник.
Художественный руководитель театра "Ленком", выдающийся режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался 28 сентября.
"Марк Анатольевич работал над постановкой "Капкан" по прозе Сорокина. Спектакль готов на 80 процентов. Не успел... Мы обязательно доделаем эту постановку. Мы придумали следующее: поручим доделать спектакль его дочери Александре Марковне, она знает, как он работал", - сказал Варшавер.
Он отметил, что премьерные спектакли состоятся, как и было запланировано, второго и третьего декабря.
Марк Захаров руководил "Ленкомом" с 1973 года. Каждая постановка становилась событием в театральной жизни Москвы. В спектаклях "Юнона и Авось", "Тиль", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Жестокие игры", "Поминальная молитва" блистали Инна Чурикова, Александр Абдулов, Николай Караченцов, Елена Шанина, Александр Збруев, Евгений Леонов и другие известные актеры. Захаров также снял культовые советские фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Убить дракона", "Формула любви" и другие.