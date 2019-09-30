Посол Австралии допустил трехстороннюю встречу по MH-17 до конца года

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Следующая трехсторонняя встреча РФ, Нидерландов и Австралии по делу о крушении на востоке Украины малайзийского Boeing MH-17 в 2014 году, возможно, состоится до конца года, заявил в понедельник посол Австралии в РФ Грэм Михан.

"Окончательной даты еще нет, но не исключено, что встреча состоится до конца года, мы надеемся", - сказал дипломат РИА Новости.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким.