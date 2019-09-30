Орешкин представил кандидатуру Бабича на должность первого замглавы МЭР

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министр экономического развития России Максим Орешкин представил кандидатуру замглавы Минэкономразвития РФ Михаила Бабича на должность первого заместителя главы министерства.

"Михаил Бабич после назначения в Минэк проявил себя с самой лучшей стороны! Представил его кандидатуру на замещение должности первого заместителя. Желаю успеха", - написал Орешкин на своей странице в Instagram.

У министра экономического развития РФ 14 заместителей. Первого заместителя министра у Орешкина нет.