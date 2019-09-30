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РИА Новости

Орешкин представил кандидатуру Бабича на должность первого замглавы МЭР

20:44 30.09.2019
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© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкМихаил Бабич
Михаил Бабич
© РИА Новости / Роман Владимиров
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Михаил Бабич. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министр экономического развития России Максим Орешкин представил кандидатуру замглавы Минэкономразвития РФ Михаила Бабича на должность первого заместителя главы министерства.
"Михаил Бабич после назначения в Минэк проявил себя с самой лучшей стороны! Представил его кандидатуру на замещение должности первого заместителя. Желаю успеха", - написал Орешкин на своей странице в Instagram.
У министра экономического развития РФ 14 заместителей. Первого заместителя министра у Орешкина нет.
Распоряжение о назначении бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича заместителем министра экономического развития РФ было опубликовано 17 июня. В конце апреля президент РФ Владимир Путин освободил Бабича от должности посла России в Минске и назначил на этот пост Дмитрия Мезенцева.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
4 марта, 12:08РИА Новости
Работа президента была бы интересна любому управленцу, заявил Орешкин
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Максим ОрешкинМихаил БабичМинистерство экономического развития РФРоссияПолитика
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