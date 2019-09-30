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РИА Новости

КНДР надеется на скорое начало переговоров с США

20:40 30.09.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 30 сен - РИА Новости. Северная Корея надеется, что рабочие переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном состоятся в ближайшее время, заявил РИА Новости заместитель северокорейского постпреда в ООН Ким Ин Рён.
Ранее в понедельник президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о подготовке к рабочим переговорам между представителями США и КНДР по вопросу денуклеаризации, а также для проработки возможности организовать новую встречу американского президента и северокорейского лидера.
"Мы просто надеемся, что какие-то… рабочие переговоры между США и КНДР вскоре состоятся", - сказал северокорейский дипломат.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции после крушения туристического катера в Будапеште. 30 мая 2019
Вчера, 13:53РИА Новости
Глава Южной Кореи заявил о подготовке к рабочей встрече между КНДР и США
Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что переговоры на рабочем уровне между представителями КНДР и США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова могут возобновиться в ближайшие две-три недели, а в случае достижения прогресса до конца года может пройти четвертая по счету встреча между американским президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
В середине сентября южнокорейская газета "Чунан ильбо" сообщила, что Ким Чен Ын в письме к Дональду Трампу предложил американскому президенту встретиться в Пхеньяне. Сам Трамп также не исключил новой встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до конца этого года. Лидеры двух стран встречались уже трижды - в Сингапуре и Ханое, а также в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР.
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