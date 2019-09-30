Экипаж МКС до конца года десять раз выйдет в открытый космос

ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Экипаж МКС в предстоящие три месяца проведет десять выходов в открытый космос для замены батарей и ремонта оборудования, первый из них намечен на 6 октября, сообщило НАСА в понедельник.

"Астронавты на борту МКС планируют провести порядка десяти выходов в открытый космос в течение предстоящих трех месяцев, это может стать рекордным: такой активности не было с 2011 года, когда были завершены работы по сборке станции", - сообщило НАСА.

Первые пять предстоящих выходов на внешнюю поверхность станции будут посвящены замене ряда водородно-никелевых батарей солнечных антенн на ионно-литиевые. Планируется, что первый в предстоящей серии выход в открытый космос состоится в воскресенье 6 октября.