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РИА Новости

Экипаж МКС до конца года десять раз выйдет в открытый космос

20:38 30.09.2019
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© ESA/Luca ParmitanoВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
© ESA/Luca Parmitano
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Экипаж МКС в предстоящие три месяца проведет десять выходов в открытый космос для замены батарей и ремонта оборудования, первый из них намечен на 6 октября, сообщило НАСА в понедельник.
"Астронавты на борту МКС планируют провести порядка десяти выходов в открытый космос в течение предстоящих трех месяцев, это может стать рекордным: такой активности не было с 2011 года, когда были завершены работы по сборке станции", - сообщило НАСА.
Первые пять предстоящих выходов на внешнюю поверхность станции будут посвящены замене ряда водородно-никелевых батарей солнечных антенн на ионно-литиевые. Планируется, что первый в предстоящей серии выход в открытый космос состоится в воскресенье 6 октября.
Согласно планам НАСА вторая серия из пяти выходов в открытый космос начнется в ноябре и будет посвящена ремонту и модернизации находящегося на внешней поверхности МКС альфа-магнитного спектрометра. Точные даты выходов в открытый космос пока не определены, сообщили в НАСА.
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