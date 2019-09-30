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РИА Новости

МИД пообещал ответить на новые антироссийские санкции США

20:37 30.09.2019 (обновлено: 23:33 30.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел прокомментировало расширение санкций против России и заявило, что Москва ответит на этот шаг, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД.

"Выражаем крайнее недоумение новой порцией антироссийских санкций, введенных администрацией США 30 сентября. Под них подведены произвольно выбранные россияне, гражданка Тайваня, коммерческие организации, зарегистрированные на Сейшельских островах, в Чехии и ряде других стран, несколько воздушных и морских судов. Что заставило вашингтонских бюрократов объединить их всех в один список, какое отношение самолеты и теплоходы имеют, как утверждается, к вмешательству в американские выборы, остается неясным".

Здание Министерства иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел России
Как отметили на Смоленской площади, в отношении некоторых лиц санкции "вводятся уже по второму и третьему кругу".
В МИД предположили, что авторы многочисленных санкционных списков запутались в них, либо у составителей этих реестров "не хватает фантазии".
Министерство финансов США в Вашингтоне
Вчера, 17:21РИА Новости
США внесли в санкционные списки ряд россиян
Введение новых санкций в Министерстве рассматривают как отражение "охватившего США внутриполитического кризиса".
"Тем должностным лицам, которые идут на поводу откровенных русофобов, стоит задуматься, что их действия противоречат публичным заявлениям американского руководства о стремлении к нормализации двусторонних отношений, усиливают напряженность на международной арене", — добавили в МИД.
Внешнеполитическое ведомство призвало американских политиков "прекратить бестолковые игры в санкции" и вернуться на позиции здравого смысла.

Новые санкции США

Минфин США объявил о введении санкций против двух россиян и трех компаний, связанных, по мнению ведомства, с бизнесменом Евгением Пригожиным. Поводом для этого стало якобы имевшее место "вмешательство в выборы" в конгресс в 2018 году.
Под санкции также попали яхта и три самолета.
Как пояснили в американском Минфине, "сегодняшние санкции увеличивают давление на уже находящегося под ними Евгения Пригожина" и являются частью работы властей США по предотвращению иностранного вмешательства в выборы, в том числе в 2020 году.
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Популярные комментарии
Точняк. Когда все деньги и дети других живут там, а не ваши деньги и дети, вам остается только выражать зависть, недоумение, и возмущения! Оно и понятно... Понимаем... :)) На методичках много не заработаешь! А вот как Алеша Н на донатах умудряется шиковать. А адепты их недоумевают... :))
30 сентября, 22:11
БНБрутал Натурал
191500017
К вмешательству в американские выборы, скоро будет влиять погода и магнитные бури, а виноватым будут назначать как всегда Россию. Патология... Так сказать девиантного поведения американских индивидуумов! :))
30 сентября, 22:21
БНБрутал Натурал
24150009
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