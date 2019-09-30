МИД пообещал ответить на новые антироссийские санкции США

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел прокомментировало расширение санкций против России и заявило, что Москва ответит на этот шаг, говорится в Министерство иностранных дел прокомментировало расширение санкций против России и заявило, что Москва ответит на этот шаг, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД.

"Выражаем крайнее недоумение новой порцией антироссийских санкций, введенных администрацией США 30 сентября. Под них подведены произвольно выбранные россияне, гражданка Тайваня, коммерческие организации, зарегистрированные на Сейшельских островах, в Чехии и ряде других стран, несколько воздушных и морских судов. Что заставило вашингтонских бюрократов объединить их всех в один список, какое отношение самолеты и теплоходы имеют, как утверждается, к вмешательству в американские выборы, остается неясным". Министерство иностранных дел России

Как отметили на Смоленской площади, в отношении некоторых лиц санкции "вводятся уже по второму и третьему кругу".

В МИД предположили, что авторы многочисленных санкционных списков запутались в них, либо у составителей этих реестров "не хватает фантазии".

Введение новых санкций в Министерстве рассматривают как отражение "охватившего США внутриполитического кризиса".

"Тем должностным лицам, которые идут на поводу откровенных русофобов, стоит задуматься, что их действия противоречат публичным заявлениям американского руководства о стремлении к нормализации двусторонних отношений, усиливают напряженность на международной арене", — добавили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство призвало американских политиков "прекратить бестолковые игры в санкции" и вернуться на позиции здравого смысла.

Новые санкции США

Минфин США объявил о введении санкций против двух россиян и трех компаний, связанных, по мнению ведомства, с бизнесменом Евгением Пригожиным. Поводом для этого стало якобы имевшее место "вмешательство в выборы" в конгресс в 2018 году.

Под санкции также попали яхта и три самолета.