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РИА Новости

В центре Блохина прокомментировали угрозы детских онкологов уволиться

20:31 30.09.2019 (обновлено: 22:02 30.09.2019)
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© Фото : ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Минздрава РоссииОперация в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина
Операция в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина
© Фото : ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Минздрава России
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Руководство онкоцентра Блохина попросило дать правовую оценку действиям сотрудников отделения детской трансплантации костного мозга, которые потребовали сменить директора и в противном случае пригрозили увольнением.
Просьбу оценить действия специалистов направили на имя президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля и директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елены Байбариной. Кроме того, руководство онкоцентра просит прокомментировать ситуацию главного внештатного детского специалиста-гематолога Минздрава Александра Румянцева и советника директора Центра Блохина академика Владимира Полякова.
В онкологическом исследовательском центре им. Н. Н. Блохина.
Вчера, 20:21РИА Новости
В онкоцентре Блохина сообщили об отсутствии заявлений об увольнении врачей
В свою очередь, глава центра Иван Стилиди рассказал, что зарплаты сотрудников в июле этого года снизились, но в августе они соответствовали уровню июня.
"Январь — июнь научные сотрудники в среднем получили 169 тысяч рублей, врачи — 179, средний медперсонал, а именно медсестры — 86 и санитарки — 66 тысяч. В июле было некоторое снижение зарплат, возможно, ощутимое, на 30% эти показатели были снижены", — сказал Стилиди.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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По его словам, в августе научные сотрудники получили опять 173 тысячи рублей, врачи — 155, средний медперсонал 81 тысячу и 61 тысячу — санитарки.
Ранее сотрудники онкоцентра опубликовали видео на канале независимого профсоюза "Альянс врачей" в YouTube, в котором утверждают, что новое руководство мешает их работе.
В частности, врачи пожаловались, что дирекция "терроризирует" коллектив через "закрытый и несправедливый" процесс начисления зарплаты.
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В июне 2019 года директором НИИ детской онкологии и гематологии назначили Светлану Варфоломееву.
Ранее СМИ уже сообщали о планах врачей-онкологов уйти из Центра Блохина из-за увольнения профессора Георгия Менткевича. В самом учреждении эту информацию тогда опровергли.
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Елена БайбаринаРоссийский онкологический научный центр имени Н. Н. БлохинаЛеонид РошальРоссияОбщество
Популярные комментарии
Закрыть все частные клиники . Здравоохранение должно быть только государственным.
30 сентября, 21:32
Greta Zubritsky
77010118
Денег нет.., но вы держитесь © А если серьёзно - как надо допечь врачей. чтобы заставить их пойти на подобный демарш?! Дыма без огня не бывает... А медикам желаю терпения!! Деток лечить ведь надо!!!
30 сентября, 21:36
sit75s
71002220
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