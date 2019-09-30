В центре Блохина прокомментировали угрозы детских онкологов уволиться

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Руководство онкоцентра Блохина попросило дать правовую оценку действиям сотрудников отделения детской трансплантации костного мозга, которые потребовали сменить директора и в противном случае пригрозили увольнением.

Просьбу оценить действия специалистов направили на имя президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля и директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елены Байбариной. Кроме того, руководство онкоцентра просит прокомментировать ситуацию главного внештатного детского специалиста-гематолога Минздрава Александра Румянцева и советника директора Центра Блохина академика Владимира Полякова.

В свою очередь, глава центра Иван Стилиди рассказал, что зарплаты сотрудников в июле этого года снизились, но в августе они соответствовали уровню июня.

"Январь — июнь научные сотрудники в среднем получили 169 тысяч рублей, врачи — 179, средний медперсонал, а именно медсестры — 86 и санитарки — 66 тысяч. В июле было некоторое снижение зарплат, возможно, ощутимое, на 30% эти показатели были снижены", — сказал Стилиди.

По его словам, в августе научные сотрудники получили опять 173 тысячи рублей, врачи — 155, средний медперсонал 81 тысячу и 61 тысячу — санитарки.

Ранее сотрудники онкоцентра опубликовали видео на канале независимого профсоюза " Альянс врачей " в YouTube, в котором утверждают, что новое руководство мешает их работе.

В частности, врачи пожаловались, что дирекция "терроризирует" коллектив через "закрытый и несправедливый" процесс начисления зарплаты.

В июне 2019 года директором НИИ детской онкологии и гематологии назначили Светлану Варфоломееву.