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РИА Новости

В онкоцентре Блохина сообщили об отсутствии заявлений об увольнении врачей

20:21 30.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВ онкологическом исследовательском центре им. Н. Н. Блохина.
В онкологическом исследовательском центре им. Н. Н. Блохина.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ни одного заявления об увольнении врачей онкоцентра Блохина, оказывающих помощь детям, в отделе кадров нет, сообщила пресс-служба центра.
Ранее в понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство.
"В настоящий момент в кадровой службе НМИЦ онкологии имени Блохина нет ни одного заявления об уходе врачей НМИЦ онкологии имени Блохина, оказывающих медицинскую помощь детям", - говорится в сообщении.
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