В онкоцентре Блохина сообщили об отсутствии заявлений об увольнении врачей

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ни одного заявления об увольнении врачей онкоцентра Блохина, оказывающих помощь детям, в отделе кадров нет, сообщила пресс-служба центра.

Ранее в понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство.