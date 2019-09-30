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РИА Новости

Штрафы для уклонистов от армии предложили увеличить в шесть раз

20:19 30.09.2019 (обновлено: 07:39 01.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодготовка офицеров Вооруженных сил РФ
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в российской армии, могут вырасти в шесть раз, сообщил в понедельник начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
"Прорабатывается такой вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно — в шесть раз", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Штрафы будут касаться, например, тех, кто не оповещает военкомат о смене места жительства или работы. Сейчас минимальный штраф составляет 500 рублей.
Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
Начальник управления уточнил, что в основном уклонисты либо скрываются от военных комиссариатов, либо просто не приходят туда по повестке, не понимая, зачем им служить.
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Генштаб ВС РоссииЕвгений БурдинскийРоссияОбщество
Популярные комментарии
Я в числе тех, кто не понимает зачем собственно служить то. Долг родине? Я, извините, не припомню когда я в долг брал
1 октября, 00:19
Палло Тимофей
355011541
Вырастут штрафы и вырастут взятки на белый билет. Система )))))))))
30 сентября, 22:36
СНСергей Николаевич
3220103
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