Штрафы для уклонистов от армии предложили увеличить в шесть раз

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в российской армии, могут вырасти в шесть раз, сообщил в понедельник начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

"Прорабатывается такой вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно — в шесть раз", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24"

Штрафы будут касаться, например, тех, кто не оповещает военкомат о смене места жительства или работы. Сейчас минимальный штраф составляет 500 рублей.

Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.